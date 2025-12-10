Paldauer treten ohne Kollegen auf Aiderbichl auf

Bereits zum zweiten Mal tritt die beliebte Schlagerband Die Paldauer am Mittwochabend auf Gut Aiderbichl auf. Ganz so unbeschwert wie noch vor einem Jahr stehen die Musiker dieses Mal aber nicht auf der Bühne. Sänger Didi Ganshofer fehlt.
Der Musiker erlitt Mitte des Jahres einen Schlaganfall, gönnt sich seitdem eine Auszeit vom stressigen Tourleben und zieht seine Gesundheit dem Show-Business vor. Im Juni und Juli mussten Die Paldauer mehrere Konzerte absagen. Zu viele Sorgen kreisten um die Genesung Ganshofers.
Bandkollege Franz Griesbacher berichtete: „Ich kann euch versichern, dass er in besten Händen ist und die bestmögliche medizinische Betreuung erhält – dadurch macht er Tag für Tag erfreuliche Fortschritte.“
Mittlerweile machen die Jungs der Schlagerband ohne Didi Ganshofer weiter. Das habe sich der 64-Jährige so gewünscht, erzählten seine Bandkollegen in einem Interview. Im Spätsommer startete die Musikgruppe ihr Comeback. Nun stehen die ersten Weihnachtskonzerte ohne Ganshofer an.
„Wir freuen uns sehr, dass Die Paldauer nach dem erfolgreichen Auftritt im letzten Jahr heuer wieder ein Weihnachtskonzert auf Gut Aiderbichl spielen“, freut sich auch Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber sichtlich über das Comeback.
