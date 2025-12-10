Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Schlaganfall

Paldauer treten ohne Kollegen auf Aiderbichl auf

Salzburg
10.12.2025 07:00
Da war die Welt noch in Ordnung: Didi Ganshofer (3. v.li.) wird beim Konzert am Mittwoch fehlen
Da war die Welt noch in Ordnung: Didi Ganshofer (3. v.li.) wird beim Konzert am Mittwoch fehlen(Bild: Fotografie Robert Brünner)

Bereits zum zweiten Mal tritt die beliebte Schlagerband Die Paldauer am Mittwochabend auf Gut Aiderbichl auf. Ganz so unbeschwert wie noch vor einem Jahr stehen die Musiker dieses Mal aber nicht auf der Bühne. Sänger Didi Ganshofer fehlt.

0 Kommentare

Der Musiker erlitt Mitte des Jahres einen Schlaganfall, gönnt sich seitdem eine Auszeit vom stressigen Tourleben und zieht seine Gesundheit dem Show-Business vor. Im Juni und Juli mussten Die Paldauer mehrere Konzerte absagen. Zu viele Sorgen kreisten um die Genesung Ganshofers.

Bandkollege Franz Griesbacher berichtete: „Ich kann euch versichern, dass er in besten Händen ist und die bestmögliche medizinische Betreuung erhält – dadurch macht er Tag für Tag erfreuliche Fortschritte.“

Sänger Didi Ganshofer
Sänger Didi Ganshofer(Bild: Imago/Andreas Weihs)

Mittlerweile machen die Jungs der Schlagerband ohne Didi Ganshofer weiter. Das habe sich der 64-Jährige so gewünscht, erzählten seine Bandkollegen in einem Interview. Im Spätsommer startete die Musikgruppe ihr Comeback. Nun stehen die ersten Weihnachtskonzerte ohne Ganshofer an.

Lesen Sie auch:
Steirische Kult-Truppe: Seit Jahren sind die Paldauer fixe Größen in der Branche.
Konzerte abgesagt
Fans in Sorge: Paldauer-Star erlitt Schlaganfall
12.06.2025

„Wir freuen uns sehr, dass Die Paldauer nach dem erfolgreichen Auftritt im letzten Jahr heuer wieder ein Weihnachtskonzert auf Gut Aiderbichl spielen“, freut sich auch Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber sichtlich über das Comeback.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
160.809 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
137.101 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.223 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf