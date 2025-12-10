Schwerverletzter bei Attacke am Hauptbahnhof

Startschuss für Umbau in Ex-Möbelhaus
Umwidmung beschlossen
Zu einer Messerattacke kam es in der Nacht auf Mittwoch beim Salzburger Hauptbahnhof: Ein 29-jähriger Deutscher soll dabei schwer verletzt worden sein. Die Polizei ermittelt.
Gegen Mitternacht kam es beim Salzburger Hauptbahnhof zu einem Großeinsatz der Polizei. Bei einer blutigen Auseinandersetzung mehrerer Männer war ein 29-jähriger Deutscher schwer verletzt worden. Das Opfer wurde mit Schnitt- und Stichverletzungen ins Spital gebracht.
Beteiligt war auch ein Algerier, der festgenommen wurde. Die genauen Hintergründe sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen sind im Laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.