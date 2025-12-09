ÖSV-Ass: „Das ist das größte Ziel diese Saison!“

Skicrosser Adam Kappacher startet Dienstag in die neue Saison. Just am Ort, wo er im vergangenen Jahr seinen ersten Weltcupsieg feiern konnte – in Val Thorens. Es soll nicht der letzte bleiben. Doch ein Sieg im Februar in auf dem Olympiakurs von Livigno würde ihm mehr bedeuten.
Nach einem langen Sommer geht es diese Woche auch für die Skicrosser mit der neuen Saison los. Dienstag und Mittwoch geht die Qualifikation für die Bewerbe am Donnerstag und Freitag im französischen Val Thorens über die Bühne. An den Ort hat vor allem ein Österreicher beste Erinnerungen. Im Vorjahr raste Adam Kappacher (WSV St. Johann) in Frankreich zu seinem ersten Weltcupsieg. „Ich freue mich sehr darauf, dorthin zurückzukommen, wo ich meinen größten Erfolg gefeiert habe“, kann es der Pongauer kaum noch erwarten. Neben ihm ist auch Christoph Danksagmüller vom SC Salzburg in Val Thorens dabei.
„Olympia ist das größte“
Die Saisonziele von Kappacher sind klar: „Ich möchte weitere Weltcupsiege sammeln und dann bei Olympia um eine Medaille mitfahren.“ Die fünf Ringe sind nämlich schon sehr präsent im Kopf der Athleten, wie der 31-Jährige bestätigt: „Für eine Sportart wie unsere ist Olympia das größte. Da will man performen, das ist für mich das größte Ziel diese Saison.“ Die Bewerbe um die Medaillen finden in Livigno statt. Vor dem Großereignis findet dort noch ein Testevent statt, an dem die besten 32 aus dem Gesamtweltcup teilnehmen dürfen.
Viel Starttraining
In der Vorbereitung legte das österreichische Team einen besonderen Wert auf die Starts. Im Olympiazentrum in Rif wurden teilweise pro Woche 50 davon geübt. „Gern tut man es auf Schnee“, schmunzelt Kappacher, der aber auch weiß: „Der Start ist sehr wichtig geworden. Je schnellkräftiger du bist, umso besser startest du. Wenn du einmal vorne bist, bist du sehr sicher unterwegs.“ Auf dem weißen Gold hat das ÖSV-Team zunächst auf Gletschern in der Schweiz geübt, ehe dann in Sölden nochmal zwei Wochen lang an den Starts gearbeitet und zuletzt auf dem Pitztaler Gletscher der Feinschliff vorgenommen wurde.
