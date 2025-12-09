ÖSV-Ass: „Das ist das größte Ziel diese Saison!“

„Olympia ist das größte“

Die Saisonziele von Kappacher sind klar: „Ich möchte weitere Weltcupsiege sammeln und dann bei Olympia um eine Medaille mitfahren.“ Die fünf Ringe sind nämlich schon sehr präsent im Kopf der Athleten, wie der 31-Jährige bestätigt: „Für eine Sportart wie unsere ist Olympia das größte. Da will man performen, das ist für mich das größte Ziel diese Saison.“ Die Bewerbe um die Medaillen finden in Livigno statt. Vor dem Großereignis findet dort noch ein Testevent statt, an dem die besten 32 aus dem Gesamtweltcup teilnehmen dürfen.