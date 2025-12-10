Startschuss für Umbau in Ex-Möbelhaus

Einstimmig beschlossen wurde auch die Umwidmung beim Seniorenheim Farmach, wo eine Erweiterung wegen der generell angespannten Finanzsituation schon lange verschoben wurde, aber dringend umgesetzt werden muss. Die Gemeindepolitik hat am Dienstag beschlossen, dass dafür weitere 500.000 Euro zur Seite gelegt werden.