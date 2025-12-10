Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umwidmung beschlossen

Startschuss für Umbau in Ex-Möbelhaus

Politik
10.12.2025 08:30
Blick auf Saalfelden
Blick auf Saalfelden(Bild: Maria Harlander)

Die Gemeindevertretung in Saalfelden hat Dienstagabend der umstrittenen Umwidmung des Ex-Kika-Möbelhauses zugestimmt. Der Bau könnte im Februar starten. Fix ist nun auch die Zweckänderung bei der geplanten Seniorenheim-Erweiterung. 

0 Kommentare

Die Diskussionen rund um das leerstehende Gebäude waren intensiv. Der neue Eigentümer Patrick Müller will vier Geschäfte, einen Freizeitpark sowie Flächen für Vereine anbieten und so wieder Leben in den bestehenden Bau bringen. Gegner befürchteten eine Schwächung des Zentrums.

Jetzt gab die Saalfeldner Gemeindepolitik mehrheitlich grünes Licht. Der Entwurf liegt nun vier Wochen auf. Der Umbau könnte im Februar starten. 

Lesen Sie auch:
Neue Geschäfte und Indoor-Spielplatz sollen in das leer stehende Kika-Gebäude kommen.
Stadtchef gegen Vize
Wieder ein Polit-Zwist um den Kika in Saalfelden
15.03.2025
Neues Einkaufszentrum
Saalfeldener Kika-Projekt nimmt nächste Hürde
02.08.2025

Einstimmig beschlossen wurde auch die Umwidmung beim Seniorenheim Farmach, wo eine Erweiterung wegen der generell angespannten Finanzsituation schon lange verschoben wurde, aber dringend umgesetzt werden muss. Die Gemeindepolitik hat am Dienstag beschlossen, dass dafür weitere 500.000 Euro zur Seite gelegt werden.

Fix ist nun auch eine neue Lösung für Bürger- und Eisenbahnermusik, die auf der Suche nach einem Probenlokal waren. Sie bekommen Platz im Sonderpädagogischen Zentrum. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
160.809 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
137.101 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.223 mal gelesen
Newsletter
Mehr Politik
Umwidmung beschlossen
Startschuss für Umbau in Ex-Möbelhaus
Krone Plus Logo
Sparkurs bei Kleinsten
Schwarz-Blau streicht Zuschuss für Kindergartenbus
Gewerkschaft berät
Pflege-Krise: So geht die Gewerkschaft weiter vor
Krone Plus Logo
Rezept gegen den Stau?
Grüne wollen Pkw aus Salzburgs Altstadt verbannen
„Krone“-Gemeindeserie
Budget-Spagat auf der Sonnenterrasse geglückt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf