Startschuss für Umbau in Ex-Möbelhaus

Die Gemeindevertretung in Saalfelden hat Dienstagabend der umstrittenen Umwidmung des Ex-Kika-Möbelhauses zugestimmt. Der Bau könnte im Februar starten. Fix ist nun auch die Zweckänderung bei der geplanten Seniorenheim-Erweiterung.
Die Diskussionen rund um das leerstehende Gebäude waren intensiv. Der neue Eigentümer Patrick Müller will vier Geschäfte, einen Freizeitpark sowie Flächen für Vereine anbieten und so wieder Leben in den bestehenden Bau bringen. Gegner befürchteten eine Schwächung des Zentrums.
Jetzt gab die Saalfeldner Gemeindepolitik mehrheitlich grünes Licht. Der Entwurf liegt nun vier Wochen auf. Der Umbau könnte im Februar starten.
Einstimmig beschlossen wurde auch die Umwidmung beim Seniorenheim Farmach, wo eine Erweiterung wegen der generell angespannten Finanzsituation schon lange verschoben wurde, aber dringend umgesetzt werden muss. Die Gemeindepolitik hat am Dienstag beschlossen, dass dafür weitere 500.000 Euro zur Seite gelegt werden.
Fix ist nun auch eine neue Lösung für Bürger- und Eisenbahnermusik, die auf der Suche nach einem Probenlokal waren. Sie bekommen Platz im Sonderpädagogischen Zentrum.
