In St. Margarethen wird kräftig investiert

In der 778-Einwohner-Gemeinde ist der Branchenmix bunt. Der Tourismus am Aineck mit Gondelbahn ins Skigebiet Katschberg ist ein wichtiges Standbein. Hotels unweit des Lifts, wie Almgut (der Bürgermeister ist Hotelier) und Grizzly, sollen Zuwachs bekommen. Seit Jahren liegt ein 500-Betten-Projekt am Tisch. Geplant ist nach Betreiber-Wechseln ein Robinson Club. Lüftenegger: „Unser Ort kann das noch gut vertragen.“ Andere kritisieren, dass einer Kette der Teppich ausgerollt wird. Am Donnerstag berät die Gemeindevertretung über weitere Schritte. Aufstrebend ist der Löckerwirt im Dorfkern. Wermutstropfen: Der Zallerwirt sperrt zu.