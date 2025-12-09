Vorteilswelt
Es geht um Gehorsam

Kritisierte der Erzbischof die Nonnen in Predigt?

Salzburg
09.12.2025 09:00
Zu den Nonnen von Goldenstein wollte sich der Erzbischof eigentlich gar nicht äußern.
Zu den Nonnen von Goldenstein wollte sich der Erzbischof eigentlich gar nicht äußern.(Bild: Andreas Tröster)

Der Salzburger Erzbischof Lackner verwies in seiner Predigt im Dom zu Mariä Empfängnis auf die Ordensfrauen von Goldenstein. Eigentlich wollte er sich aus der Sache heraushalten. Warum also der Seitenhieb? Oder war es gar keiner?

In der Causa um die Nonnen von Goldenstein hatte sich der Salzburger Erzbischof Franz Lackner bisher zurückgehalten. Im November hatte er noch angekündigt, er wollte sich in deren Streit mit Propst Markus Grasl nicht einmischen. Nun hat der Erzbischof ausgerechnet im Gottesdienst die Nonnen thematisiert.

In seiner Predigt zu Mariä Empfängnis im Salzburger Dom am Montag stellte Lackner das Thema Gehorsam in den Fokus. Maria werde oft als unterwürfige Magd dargestellt. Für Lackner geht es aber eher um ihr hingebungsvolles Einlassen. „Gehorsam kommt von zuhören“, sagte Lackner. 

Alle reden vom Gehorsam? 
Gehorsam werde auch angesichts der Nonnen von Goldenstein als „Unwort“ zelebriert. Sie hatten in der Vorwoche einen Vorschlag Grasls abgelehnt und den Papst um Hilfe gebeten.

Auf Anfrage der „Krone“ hieß es von Lackner, sein Verweis sei nicht als Kritik an den Nonnen gemeint gewesen. Viele Gläubige im Dom fassten die Predigt dennoch so auf. Vor dem Dom sei viel darüber diskutiert worden, erfuhr die „Krone“ von Besuchern. 

Heidi Geyer
