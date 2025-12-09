Vorteilswelt
Dominik Urmann

Nach Anruf von Freund gab es Tequila mit der Mama

Salzburg
09.12.2025 18:48
Junior Adamu (li.) mit seinem Privattrainer Dominik Urmann.
Junior Adamu (li.) mit seinem Privattrainer Dominik Urmann.(Bild: Dominik Urmann)

Dominik Urmann war jahrelang in unterschiedlichen Funktionen für Red Bull tätig, zuletzt als Rehatrainer beim FC Salzburg. Inzwischen hat er sich selbstständig gemacht und betreut unter anderem zwei ehemalige Salzburg-Kicker. Einer davon prallt in der Europa League auf den Bundesliga-Tabellenführer.

Als im Sommer 2023 das Handy von Dominik Urmann klingelte, traute er seinen Ohren nicht. „Christoph Freund war dran“, erinnert er sich. „Er fragte: Domi, wo bist du?“

Der 34-Jährige war bei seiner Familie im Mühlviertel, als ihm der damalige Bullen-Sportboss erklärte: „Du wirst Rehatrainer bei den Profis.“ Urmanns Reaktion? „Nach dem Anruf habe ich mit meiner Mama einen Tequila getrunken“, lacht er.

Dominik Urmann machte sich selbstständig.
Dominik Urmann machte sich selbstständig.(Bild: Dominik Urmann)

Urmann trainiert Adamu und ist Fan von Salzburg
Der Oberösterreicher, der die B-Lizenz als Trainer hat und zuvor als Nachwuchs- und Rehacoach in der Akademie sowie für Liefering tätig war, nutzte die Gunst der Stunde. Er blieb bis Jänner 2025, ehe er sich selbstständig machte. Die Zeit bei den Bullen bleibt ihm in bester Erinnerung. Er sei dem Verein wahnsinnig dankbar, erklärt Urmann. „Ich bleibe auch großer Fan von Salzburg!“

Wenngleich beim Europa-League-Gastspiel der Bullen in Freiburg zwei Herzen in seiner Brust schlagen. Der Sportwissenschaftler betreut seit einigen Monaten Ajax-Star Oscar Gloukh und Freiburgs Junior Adamu als persönlicher Trainer. Aktuell weilt er im Breisgau und bereitet den Ex-Bullen-Stürmer auf die Partie am Donnerstag vor.

„Juni ist so ein herzensfroher Mensch. Egal, wie es ihm geht – er hat immer ein Lächeln auf den Lippen“, schwärmt er vom 24-Jährigen. Persönlich ist Familienmensch Urmann mit seiner neuen Rolle glücklich. Neben der Arbeit mit den Ex-Bullen bietet er auch Therapien für Nicht-Profis an und plant die Eröffnung einer Fußballschule.

Eine Rückkehr zu einem Topteam ist aktuell nicht geplant. Es sei denn, sein Lieblingsklub Bayern München klopft an. „Mir taugt es gerade extrem. Ich kann selber entscheiden, wann ich arbeite und mit wem. Aber die Bayern sind der einzige Verein, wo ich ins Grübeln kommen würde.“ Dann würde wohl auch der Tequila wieder zum Einsatz kommen.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

