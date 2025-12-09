Nach Anruf von Freund gab es Tequila mit der Mama

Urmann trainiert Adamu und ist Fan von Salzburg

Der Oberösterreicher, der die B-Lizenz als Trainer hat und zuvor als Nachwuchs- und Rehacoach in der Akademie sowie für Liefering tätig war, nutzte die Gunst der Stunde. Er blieb bis Jänner 2025, ehe er sich selbstständig machte. Die Zeit bei den Bullen bleibt ihm in bester Erinnerung. Er sei dem Verein wahnsinnig dankbar, erklärt Urmann. „Ich bleibe auch großer Fan von Salzburg!“