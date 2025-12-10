Vier Verletzte bei Auto-Crash in Salzburg

In St. Margarethen wird kräftig investiert
„Krone“-Gemeindeserie
Auf der Mattsee-Landesstraße L101 (Salzburg) krachte es am Dienstagnachmittag: Zwei Pkw prallten zusammen. Der Zusammenstoß forderte vier Verletzte. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle auf.
Weil ein Kamerad Alarm geschlagen hatte, waren die Feuerwehrleute aus Mattsee die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Sie kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Insassen. Beide Lenker und ihre Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt.
Fahrzeugteile waren nach dem Zusammenstoß rund 100 Meter weit verstreut. Eine Teilsperre der L101 war deshalb notwendig. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Die Wracks wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.
