Ex-Partnerin bedroht: Pole (32) festgenommen

Obwohl gegen den Polen am Montag wegen verbaler Drohungen ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen worden war, kehrte er laut Polizei am Dienstagvormittag in die Wohnung seiner ehemaligen Partnerin in Eugendorf zurück. Er schlug die Terrassentüre ein und bedrohte sie erneut. Der Mann wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht.