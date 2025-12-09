Auto landete bei Kollision im Bachbett
Ursache unklar
Zur Unterstützung bei einem Verkehrsunfall auf der B1 in Straßwalchen wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Neumarkt am Wallersee am Dienstag gegen Mittag alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei Autos, wodurch eines in ein Bachbett geschleudert wurde.
Ursprünglich wurde sogar wegen eines Unfalls mit einer eingeklemmten Person alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Pkw-Insassen auch ohne Feuerwehr aus dem Auto befreit werden konnten.
Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt am Wallersee rückte mit ihrem Rüstlöschfahrzeug zum Einsatz aus. Insgesamt dauerten die Arbeiten etwa eine Stunde – inklusive Aufräumen.
