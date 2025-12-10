Vorteilswelt
Wegen ÖBB-Parkplatz

Gerüchte um Lagerhaus-Standort: Droht das Aus?

Salzburg
10.12.2025 06:00
Das Lagerhaus nutzt große Flächen, die der ÖBB gehören
Das Lagerhaus nutzt große Flächen, die der ÖBB gehören(Bild: JHK)

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich gerade die Nachricht im Tennengau, dass nach Abersee, Niedernsill und Taxenbach der nächste Standort schließen soll. Das Raiffeisen-Warenhaus könnte einem Bahnhofs-Parkplatz weichen, weil sich der Großteil der Verkaufs- und Lagerflächen auf ÖBB-Grund befindet...

0 Kommentare

Geht das Lagerhaus-Sterben weiter? Die Nachricht, dass der Standort Hallein vom Aus bedroht sei, macht die Runde. Das Warenhaus verfügt über eine Verkaufs- und Lagerfläche von rund 7800 Quadratmetern. 4000 davon sind von den ÖBB gepachtet. Der angrenzende ÖBB-Parkplatz platzt aus allen Nähten. Ein Parkhaus war geplant, wird seit Jahren aufgeschoben. Dem Halleiner Bahnhof samt Vorplatz steht eine Modernisierung bevor.

Für den Parkplatzausbau, so behaupten Quellen, soll das Lagerhaus bald weichen. Ein Dementi kommt vom Raiffeisenverband: „Das Lagerhaus Hallein steht nicht zur Diskussion, es gibt keinerlei Schließungsgedanken! Im Gegenteil, es ist sehr erfolgreich, wir überlegen einen Ausbau des Sortiments.“

Lesen Sie auch:
Statt Schlachthof
37 Lagerhäuser im grünen Logistikzentrum vereint
05.07.2022
Infrastruktur am Land
Aus für Lagerhaus: Orte kämpfen um Nachfolge
24.08.2024
Mit 31. Dezember
Drei Lagerhäuser dicht, Millionen für Neubauten
26.09.2025

 

Ob das Lagerhaus am gewohnten Standort bleibt, ist aber offen. Nachsatz: „Es wird in Hallein immer ein Lagerhaus geben.“ Die ÖBB hält sich kurz: „Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es seitens der ÖBB keine derartigen Planungen.“

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
