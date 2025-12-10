Gerüchte um Lagerhaus-Standort: Droht das Aus?

Geht das Lagerhaus-Sterben weiter? Die Nachricht, dass der Standort Hallein vom Aus bedroht sei, macht die Runde. Das Warenhaus verfügt über eine Verkaufs- und Lagerfläche von rund 7800 Quadratmetern. 4000 davon sind von den ÖBB gepachtet. Der angrenzende ÖBB-Parkplatz platzt aus allen Nähten. Ein Parkhaus war geplant, wird seit Jahren aufgeschoben. Dem Halleiner Bahnhof samt Vorplatz steht eine Modernisierung bevor.