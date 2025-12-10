Gerüchte um Lagerhaus-Standort: Droht das Aus?

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich gerade die Nachricht im Tennengau, dass nach Abersee, Niedernsill und Taxenbach der nächste Standort schließen soll. Das Raiffeisen-Warenhaus könnte einem Bahnhofs-Parkplatz weichen, weil sich der Großteil der Verkaufs- und Lagerflächen auf ÖBB-Grund befindet...
Geht das Lagerhaus-Sterben weiter? Die Nachricht, dass der Standort Hallein vom Aus bedroht sei, macht die Runde. Das Warenhaus verfügt über eine Verkaufs- und Lagerfläche von rund 7800 Quadratmetern. 4000 davon sind von den ÖBB gepachtet. Der angrenzende ÖBB-Parkplatz platzt aus allen Nähten. Ein Parkhaus war geplant, wird seit Jahren aufgeschoben. Dem Halleiner Bahnhof samt Vorplatz steht eine Modernisierung bevor.
Für den Parkplatzausbau, so behaupten Quellen, soll das Lagerhaus bald weichen. Ein Dementi kommt vom Raiffeisenverband: „Das Lagerhaus Hallein steht nicht zur Diskussion, es gibt keinerlei Schließungsgedanken! Im Gegenteil, es ist sehr erfolgreich, wir überlegen einen Ausbau des Sortiments.“
Ob das Lagerhaus am gewohnten Standort bleibt, ist aber offen. Nachsatz: „Es wird in Hallein immer ein Lagerhaus geben.“ Die ÖBB hält sich kurz: „Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es seitens der ÖBB keine derartigen Planungen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.