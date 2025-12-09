Baby da! Stefan Kraft ist erstmals Papa geworden

Freudige Nachrichten von unserem Super-Adler Stefan Kraft: Der Salzburger und seine Frau Marisa sind zum ersten Mal Eltern geworden.
„Willkommen auf der Erde, unsere kleine Prinzessin“, postete der 32-jährige ÖSV-Skispringer am Dienstagnachmittag auf Instagram und verriet so, dass ein Mädchen nun das Glück der Familie perfekt macht.
Kraft ließ Ruka und Wisla aus
Kraft hatte zuletzt im Weltcup in Ruka und Wisla gefehlt, um seiner damals hochschwangeren Ehefrau zur Seite zu stehen. Am Wochenende geht die Saison im deutschen Klingenthal weiter – ob mit oder ohne Kraft, ist noch fraglich.
