Salzburgs Volleyball-Trainerin geht eigenen Weg

Tipps von Legende Ulrich Sernow

So holt sie sich ab und an auch Tipps von Vereinslegende Ulrich Sernow (1200 Partien als Coach), in dessen Fußstapfen sie im Sommer 2024 trat. Aber: „Er ist zwar eine echte Legende. Ich bin aber nie mit der Absicht gekommen, seinen Einfluss zu verdrängen. Natürlich bringe ich meine eigene Arbeitsweise mit. Sei es beim Training, den Erwartungen oder der Kultur. Mit der Zeit verändert das natürlich auch unsere Mannschaft“, ist sie davon überzeugt.