Trump verteufelt Europa: „Sie reden nur, aber …“

In Brüssel will man von US-Interventionen nichts wissen. Die Kritik von Trump wird zurückgewiesen: „Es scheint mir, dass sie als Provokation gedacht ist“, sagte EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Dienstag. „Die Europäische Union ist der Inbegriff von Freiheit“, fügte sie hinzu. „Kritik an den Freiheiten hier sollte in eine andere Richtung zielen. Russland vielleicht, wo Dissens und freie Medien verboten sind, wo es keine politische Opposition gibt und wo auch X beziehungsweise Twitter, wie wir es kennen, verboten ist.“