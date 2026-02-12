Vorteilswelt
Fahrerflucht

Betrunkener rammte Vater beim Anschnallen von Kind

Oberösterreich
12.02.2026 08:30
(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein angeheiterter Verkehrsrowdy rammte am Mittwochabend in der Stadt Wels in Oberösterreich eine offenstehende Autotür. Ein Vater war gerade dabei, seinen Sohn am Kindersitz anzuschnallen. Der Mann wurde verletzt, der Unfalllenker fuhr jedoch einfach weiter. Polizisten gelang es schließlich aber, einen Verdächtigen auszuforschen.

Ein 30-Jähriger aus Wels, wollte am Mittwochabend sein Kind am Kindersitz seines Autos angurten. Er hatte dabei die rechte hintere Wagentür geöffnet, stand dabei beim Pkw. In dem Moment näherte sich ein Auto und kollidierte mit der geöffneten Tür. Die Folge: der 30-Jährige wurde zwischen Tür und Wagen eingeklemmt, er erlitt dabei auch eine Platzwunde an der Lippe.

Nach dem Unfall soll der unbekannte Lenker kurz abgebremst und die Hupe, betätigt haben, setzte dann aber die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Entscheidender Hinweis
Eine sofortige Fahndung von Polizeikräften blieb zunächst erfolglos, doch gegen 21.20 Uhr kam schließlich ein entscheidender Hinweis. Das Fluchtauto war in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt worden.

Das Fahrzeug wies auch eindeutige Schäden auf, sodass in weiterer Folge der Zulassungsbesitzer ausgeforscht wurde. Der 28-jährige Welser leugnete aber, den Unfall verursacht zu haben. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief mit 0,98 Promille positiv. Der Welser wird nun wegen Unfallfahrerflucht und Alkohols am Steuer angezeigt.

TopTalent Nord. Kombi
Mit 17 hat Kathi bereits Geschichte geschrieben
Acht Monate bedingt
Staatsanwaltschaft bekämpft Urteil von Todeslenker
Fahrerflucht
Betrunkener rammte Vater beim Anschnallen von Kind
Krone Plus Logo
A26-Verhandlung
Geheime Suche nach 14 Stimmen zur Volksbefragung
Senior geborgen
Ersthelfer retteten Mann aus brennendem Wohnhaus
