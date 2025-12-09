Polizei nennt neue Details: Jenni S. wurde erwürgt

Mit diesen Indizien konfrontierte ihn die Polizei zuletzt, er bestritt abermals, etwas mit dem Verschwinden von Jenni S. zu tun zu haben. Dabei war er eigentlich wegen eines anderen Vorwurfs bei der Polizei vorstellig: Denn Andreas G. war laut Lehner wegen häuslicher Gewalt an seiner derzeitigen Lebensgefährtin erneut ins Visier der Ermittler geraten. Diese wurde dadurch verletzt und alarmierte sofort die Polizei. Laut Lehner kam es in der Vergangenheit wiederholt zu Vorfällen mit Ex-Freundinnen, unter anderem im Jahr 2019, wo Andreas G. sich in psychologischer Betreuung befunden habe. Alle Ex-Freundinnen waren im Zuge des Vermisstenfalls von Jenni befragt worden. Nähere Details dazu nannte Lehner nicht.