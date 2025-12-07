Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Sie nannte ihn „Gift“

Influencerin fühlte sich vor Tod von Ex verfolgt

Steiermark
07.12.2025 07:00
Der mutmaßliche Täter und das Opfer im Frühjahr 2025 bei einer Party in einem Grazer Club
Der mutmaßliche Täter und das Opfer im Frühjahr 2025 bei einer Party in einem Grazer Club(Bild: Krone KREATIV/zVg)

Sechs Jahre hindurch waren Stefanie P. und Patrick M. ein Paar. Dann trennten sich die beiden. Vor zwei Wochen wurde die junge Grazerin erwürgt, ihr einstiger Partner steht unter dringendem Mordverdacht. Die Geschichte einer gefährlichen Beziehung. 

0 Kommentare

Die genauen Umstände des Verbrechens an der bekannten steirischen Influencerin und Visagistin Stefanie P. können vielleicht niemals zur Gänze geklärt werden. Zu festgefahren, zu verwirrend, zu absurd die Angaben ihres mutmaßlichen Mörders. Was Patrick M. nun in Verhören sagt?

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Martina Prewein
Martina Prewein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine