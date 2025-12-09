Fall Jenni und Fall Stefi: Unheimliche Parallelen

Ähnliche Taten, ähnliche Verschleierungsaktionen

In grauenhafter Weise erkennbar demnach die Parallelen zu dem „Fall Stefanie P.“. Wie in den vergangenen Tagen ausführlich berichtet, wurde die bekannte Influencerin, ebenfalls von ihrem Ex-Partner – Patrick M. (31) – am 23. November in ihrer Grazer Wohnung erwürgt. Außerdem stellten Gerichtsmediziner mittlerweile an der Toten mehrere starke Verletzungen in ihrem Schädelbereich fest, darunter auch eine Stichwunde. Der Grund für den tödlichen Wutausbruch des jungen Mannes soll ähnlich wie bei Andreas G. gewesen sein. Stefanie P. hatte ihn von sich daheim weggeschickt, sie hatte mit ihm Schluss gemacht ...