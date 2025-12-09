Fall Jenni und Fall Stefi: Unheimliche Parallelen

Fast acht Jahre hindurch hatte Jennifer Scharinger als vermisst gegolten. Nun hat ihr Ex-Freund ein Tatgeständnis abgelegt. Das Motiv für sein grauenhaftes Verbrechen gleicht dem jenes jungen Mannes, der am 23. November mutmaßlich die Grazer Influencerin Stefanie P. getötet hat ...
Unter welchen Umständen Jenni Scharinger genau gestorben ist, will die Polizei am heutigen Dienstag um 12.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt geben. Wie von der „Krone“ berichtet, hat Andreas G. (Name geändert), der Ex-Freund der seit fast acht Jahren als vermisst gegoltenen jungen Frau, am Montag ein spätes Tatgeständnis abgelegt. Und in der Folge die Fahnder ins niederösterreichische Allentsteig, zu dem Ort, an dem er einst die sterblichen Überreste seines Opfers versteckt hatte, gebracht.
„Krone“-Informationen zufolge soll der heute 32-jährige Jenni am 22. Jänner 2018 – am Tag ihres offiziellen Verschwindens – in ihrer Wohnung in der Ospelgasse in Wien-Brigittenau stumpfe Gewalt gegen den Kopf zugefügt, und sie zudem angeblich gewürgt haben. Nach einem Streit, in dem die Jus-Studentin die Beziehung mit ihm beendet hatte.
Ähnliche Taten, ähnliche Verschleierungsaktionen
In grauenhafter Weise erkennbar demnach die Parallelen zu dem „Fall Stefanie P.“. Wie in den vergangenen Tagen ausführlich berichtet, wurde die bekannte Influencerin, ebenfalls von ihrem Ex-Partner – Patrick M. (31) – am 23. November in ihrer Grazer Wohnung erwürgt. Außerdem stellten Gerichtsmediziner mittlerweile an der Toten mehrere starke Verletzungen in ihrem Schädelbereich fest, darunter auch eine Stichwunde. Der Grund für den tödlichen Wutausbruch des jungen Mannes soll ähnlich wie bei Andreas G. gewesen sein. Stefanie P. hatte ihn von sich daheim weggeschickt, sie hatte mit ihm Schluss gemacht ...
Ähnlich sind aber nicht nur die Tatmotive und -methoden, sondern auch die Verschleierungsaktionen, die beide Männer im Anschluss an ihre Verbrechen gesetzt haben. Sie verbrachten die Leichen in abgelegene Gebiete, vergruben sie dort.
Erschütternd: Auch die Verantwortung der zwei Inhaftierten für ihre schrecklichen Handlungen soll beinahe gleich sein. Sie hätten ihre Opfer unendlich geliebt – und sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen können ...
Sowohl Patrick M., als auch Andreas G. werden demnächst von Gerichtspsychiatern untersucht. Es ist zu vermuten, dass bei ihnen Persönlichkeitsstörungen vorliegen – narzisstische Merkmale; die Unfähigkeit, in adäquater Weise mit Zurückweisungen umzugehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.