1000-jährliches Hochwasser am Wienfluss erreicht

Das gesamte Dammsystem in und um Wien ist nun für eine Durchlaufkapazität von bis zu 14.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ausgelegt, was in etwa dem größten jemals in Mitteleuropa gemessenen Hochwasser von 1501 entspricht. Normalerweise fließen in Wien bei Mittelwasser ca. 2.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch Wien.