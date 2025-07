Die Lehren aus größter Naturkatastrophe des Landes

Nicht nur auf Hochwasserschutz achten

„Wir haben in NÖ an einem Tag so viele Feuerwehrleute in den Dienst gestellt, wie das gesamte Österreichische Bundesheer Soldaten mobilisieren kann“, betonte Fahrafellner. Trotz der Fluten dürfe man aber keineswegs nur auf den Hochwasserschutz achten, denn auch Waldbrände, Hagel oder Stürme seien leider genauso absehbare Extremereignisse.