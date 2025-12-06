„Mit solchen Geschenken geht sich nicht mehr aus“

Das 1:3 bei Rapids Fohlen war nach dem Sieg gegen die Vienna eine bittere Enttäuschung für die Bregenzer. „Aber mit so vielen Geschenken geht sich eben nicht mehr aus“, bedauert SW-Coach Andreas Heraf nach der siebten Saisonniederlage der Festspielstädter. Und Geschenke waren es wahrlich. Beim ersten Gegentor reagierte die ganze Defensive zu langsam, beim zweiten verschlief Goalie Gschossmann seinen Einsatz, beim dritten war es Marco Rottensteiner, der sich wie ein Schüler ausspielen ließ. „Und das geht uns eben immer so. Wir offerieren dem Gegner in jedem Spiel fünf, sechs Chancen. Es fehlt an Vielem bei uns, von technischer Qualität über Größe bis zum Zweikampfverhalten“, sagt Heraf.