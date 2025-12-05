Bodenfreiheit-Verein okkupiert S18-Grundstück

Eine Dienstbarkeitsvereinbarung zwischen dem Eigentümer eines Riedgrundstücks und dem Verein für Bodenfreiheit soll Befürworter und politische Entscheidungsträger der umstrittenen Bodenseeschnellstraße durchs Ried zum Umdenken bringen.
Der Verein Bodenfreiheit sichert mit einer Dienstbarkeit die Freihaltung eines Grundstücks auf der geplanten Trasse der S18. Kernanliegen des seit 2011 aktiven Vereins ist ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden in Vorarlberg. Eine der Methoden dabei ist der Erwerb einer im Grundbuch eingetragenen „Dienstbarkeit des Gehens“, um wichtige Flächen langfristig freizuhalten. In Lustenau hat der Verein nun eine solche Dienstbarkeit erworben.
Zeichen gesetzt
Der Eigentümer, Kurt Wohlgenannt, hat das Recht der Freihaltung um einen symbolischen Betrag an den Verein Bodenfreiheit verkauft. „Damit setze ich ein bewusstes Zeichen für nachhaltige Bodennutzung und langfristigen Naturschutz. Ich stehe zu moderner Infrastruktur – aber nicht auf Kosten gewachsener Kulturlandschaften, nicht ohne zukunftsfähige Planung und nicht ohne Rücksicht auf kommende Generationen“, erklärte er. Die S18 entspreche den genannten Grundsätzen nicht.
