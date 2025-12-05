Bodenfreiheit-Verein okkupiert S18-Grundstück

Der Verein Bodenfreiheit sichert mit einer Dienstbarkeit die Freihaltung eines Grundstücks auf der geplanten Trasse der S18. Kernanliegen des seit 2011 aktiven Vereins ist ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden in Vorarlberg. Eine der Methoden dabei ist der Erwerb einer im Grundbuch eingetragenen „Dienstbarkeit des Gehens“, um wichtige Flächen langfristig freizuhalten. In Lustenau hat der Verein nun eine solche Dienstbarkeit erworben.