Im Nebel von der Straße abgekommen

Gegen 19.30 Uhr fuhren der 57-jährige Lenker und seine Frau auf der Gemeindestraße Futsch in Richtung Ortszentrum von Dünserberg. Aufgrund des dichten Nebels taten sie das im Schritttempo. Dennoch verlor der Mann in einer Kurve die Orientierung – mit dem Ergebnis, dass der Wagen von der Straße abkam und rund 10 Meter über eine Böschung abrutschte, ehe das Gefährt kurz vor einem Waldstück wieder zum Stehen kam.