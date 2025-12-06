Im Nebel von der Straße abgekommen

Großes Glück hatte am Freitagabend ein deutsches Ehepaar, das mit dem Pkw in Dünserberg unterwegs war. Im dichten Nebel hatte der am Steuer sitzende Mann die Orientierung verloren, es folgte ein Ausritt in die Botanik. Am Ende ging alles gut aus – niemand wurde verletzt, sogar der Wagen blieb unbeschädigt.
Gegen 19.30 Uhr fuhren der 57-jährige Lenker und seine Frau auf der Gemeindestraße Futsch in Richtung Ortszentrum von Dünserberg. Aufgrund des dichten Nebels taten sie das im Schritttempo. Dennoch verlor der Mann in einer Kurve die Orientierung – mit dem Ergebnis, dass der Wagen von der Straße abkam und rund 10 Meter über eine Böschung abrutschte, ehe das Gefährt kurz vor einem Waldstück wieder zum Stehen kam.
Glücklicherweise blieben Mann und Frau unverletzt, auch das Auto überstand den Ausritt schadlos. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Wagen, anschließend wurde dieser vom Abschleppdienst geborgen.
