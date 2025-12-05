Das war ein herber Rückschlag für die Bregenzer

Nach dem ersten Sieg gegen die Vienna war in Bregenz erstmals Euphorie spürbar. Eine Runde später kassierten die Festspielstädter aber nun bei Rapid II, einem der direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in Liga zwei, wieder eine bittere Niederlage.
Die Bregenzer starteten nicht gut in die Partie, standen von Beginn an ziemlich wacklig in der Defensive. Schon nach fünf Minuten kam der erste Schock, Omar Badarneh traf per sehenswertem Halbvolley zur 1:0-Führung für die jungen Hütteldorfer.
Nach einer knappen halben Stunde der zweite Nackenschlag für Bregenz, die mit einem Einwurf tief in der gegnerischen Hälfte eigentlich selbst im Angriff waren. Dann aber von einem langen Ausschuss von Rapid-Goalie Laurenz Orgler überrascht wurden, der Moulaye Haidara alleine auf Felix Gschossmann laufen ließ. Der SW-Tormann zögerte und endete am Elferpunkt, Haidara überlupfte ihn ohne Probleme zum 2:0. Bregenz blieb im ersten Abschnitt blass, Johannes Tartarotti vergab die beste Chance vor der Pause.
Nur kurz Hoffnung
Im zweiten Abschnitt wurden die Gäste in Wien mutiger. Und kamen dann auch in der 58. Minute zum Anschlusstreffer. Orgler konnte einen Schuss von Tartarotti nur prallen lassen, Jan Stefanon staubte zum 1:2 ab. Die Hoffnung von Trainer Andreas Heraf und seiner Mannschaft wurde dann aber bald wieder erstickt. Marco Rottensteiner ließ sich vor dem Strafraum zu leicht ausspielen, Lorenz Szladits hämmerte die Kugel zum 3:1 in die linke Kreuzecke (67.). Dabei blieb es, Bregenz verlor weiter Boden.
