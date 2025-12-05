Das war ein herber Rückschlag für die Bregenzer

Nur kurz Hoffnung

Im zweiten Abschnitt wurden die Gäste in Wien mutiger. Und kamen dann auch in der 58. Minute zum Anschlusstreffer. Orgler konnte einen Schuss von Tartarotti nur prallen lassen, Jan Stefanon staubte zum 1:2 ab. Die Hoffnung von Trainer Andreas Heraf und seiner Mannschaft wurde dann aber bald wieder erstickt. Marco Rottensteiner ließ sich vor dem Strafraum zu leicht ausspielen, Lorenz Szladits hämmerte die Kugel zum 3:1 in die linke Kreuzecke (67.). Dabei blieb es, Bregenz verlor weiter Boden.