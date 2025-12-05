Auffahrunfall auf der Rheintalautobahn

Zu einem Crash kam es am Freitagvormittag auf der Vorarlberger Rheintalautobahn: Dabei kollidierte ein Klein-Laster mit einem Lkw. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.
Alle Hände voll zu tun hatten am Freitagvormittag die Einsatzkräfte auf der Rheintalautobahn A14: In Fahrtrichtung Deutschland war ein Kleinlaster unterwegs, dessen Lenker aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich einem vorausfahrenden Lkw auffuhr und dann gegen die Mittelleitschiene prallte. Dabei wurde der Klein-Laster im Frontbereich schwer demoliert.
Der Unfalllenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde noch vor Ort medizinisch erstversorgt. Die Feuerwehr Dornbirn sicherte die Unfallstelle ab, entfernte Trümmerteile von der Fahrbahn und beseitigte ausgelaufene Betriebsmittel.
Während der Bergungsarbeiten bildete sich zwischen Dornbirn-West und Dornbirn-Nord ein längerer Stau. Der Verkehr wurde einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt.
