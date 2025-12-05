Auffahrunfall auf der Rheintalautobahn

Der Unfalllenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde noch vor Ort medizinisch erstversorgt. Die Feuerwehr Dornbirn sicherte die Unfallstelle ab, entfernte Trümmerteile von der Fahrbahn und beseitigte ausgelaufene Betriebsmittel.

Während der Bergungsarbeiten bildete sich zwischen Dornbirn-West und Dornbirn-Nord ein längerer Stau. Der Verkehr wurde einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt.