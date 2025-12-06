Vorteilswelt
1:0 gegen Liefering

Jack Lahne erlöste Austria Lustenau mit Goldtor

Vorarlberg
06.12.2025 18:06
Jack Lahne traf in der 88. Minute zum 1:0.
Jack Lahne traf in der 88. Minute zum 1:0.(Bild: GEPA)

Gerade noch im Flugzeug, jetzt direkt der Goldtorschütze! Lustenau-Flügelstürmer Jack Lahne kehrte erst am Freitag nach langer Flugreise aus Sambia zurück, verhalf nun seinem Team mit einem Tor in beinahe letzter Minute zum Pflichtsieg gegen Liefering.

Was wäre das für ein Auftakt gewesen. Gleich drei dicke Chancen vergab Austria Lustenau in den ersten zwei Minuten – zwei durch Amine Bouchenna und eine durch Sacha Delaye. Da waren die Jungbullen – ohne die U17-Vizeweltmeister – in der Defensive völlig unsortiert, bewahrte Gäste-Keeper Christian Zawieschitzky sein Team vor einem Rückstand. Es wäre eine Parallele zum Hinspiel gewesen, als Lustenau in Liefering in der 1. Minute die Führung erzielte.

Hellwach im Getümmel
Statt eines frühen Torjubels mussten die rund 2000 Fans schließlich bis zur 88. Minute warten, ehe doch noch das erlösende 1:0 fiel. Der in der 65. Minute eingewechselte Jack Lahne, erst am Freitag aus Sambia zurückgekehrt, verwertete einen Abpraller zum entscheidenden Treffer. Matthias Maaks Schuss wurde zunächst von Lieferings Defensive abgewehrt, Lahne nützte das anschließende Getümmel zum Siegestor. „Ich habe im Flugzeug zehn Stunden geschlafen, ich war überhaupt nicht müde. Das Gefühl ist sehr gut“, scheint der 24-jährige Nationalspieler von Sambia derzeit auf allen Wolken zu schweben.

Die Austria schaffte also den von Trainer Markus Mader geforderten Pflichtsieg, der nach den Freitags-Siegen von St. Pölten und Admira auch dringend nötig war. Lustenau bleibt damit am Führungsduo dran. „Wir haben uns den Sieg doch noch geholt, nachdem wir am Anfang so viele Chancen liegen gelassen haben“, resümierte Trainer Mader zufrieden.

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
