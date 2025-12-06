Jack Lahne erlöste Austria Lustenau mit Goldtor

Hellwach im Getümmel

Statt eines frühen Torjubels mussten die rund 2000 Fans schließlich bis zur 88. Minute warten, ehe doch noch das erlösende 1:0 fiel. Der in der 65. Minute eingewechselte Jack Lahne, erst am Freitag aus Sambia zurückgekehrt, verwertete einen Abpraller zum entscheidenden Treffer. Matthias Maaks Schuss wurde zunächst von Lieferings Defensive abgewehrt, Lahne nützte das anschließende Getümmel zum Siegestor. „Ich habe im Flugzeug zehn Stunden geschlafen, ich war überhaupt nicht müde. Das Gefühl ist sehr gut“, scheint der 24-jährige Nationalspieler von Sambia derzeit auf allen Wolken zu schweben.