Alkolenker krachte gegen Hausmauer

Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Wälderstraße in Wolfurt in Richtung Lauterach. Plötzlich geriet der Lenker aus derzeit unbekannter Ursache mit seinem Wagen links von der Straße ab und prallte erst gegen eine Gartenmauer und dann noch gegen die Fassade eines Einfamilienhauses. Ein dort abgestelltes Fahrzeug wurde bei dem Crash ebenfalls beschädigt.