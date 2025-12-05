Alkolenker krachte gegen Hausmauer
Verletzt
Zu einem Unfall in der Vorarlberger Gemeinde Wolfurt kam es am Donnerstagabend: Ein 68-Jähriger donnerte gegen einige Hindernisse – er war nicht ganz nüchtern.
Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Wälderstraße in Wolfurt in Richtung Lauterach. Plötzlich geriet der Lenker aus derzeit unbekannter Ursache mit seinem Wagen links von der Straße ab und prallte erst gegen eine Gartenmauer und dann noch gegen die Fassade eines Einfamilienhauses. Ein dort abgestelltes Fahrzeug wurde bei dem Crash ebenfalls beschädigt.
Der 68-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Er musste von der Ortsfeuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Wie sich herausstellte, war der Mann erheblich alkoholisiert.
