Einfamilienhaus nach Mopedbrand unbewohnbar

Immenser Schaden

Binnen weniger Minuten griff das Feuer auch auf einen Pkw über, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits der gesamte Carport in Vollbrand. Dem nicht genug, hatte das Feuer auch schon den Dachstuhl des Wohnhauses erfasst. Zwar brachten die Florianijünger den Brand relativ rasch unter Kontrolle, aufgrund der massiven Schäden wird das Haus aber für längere Zeit unbewohnbar bleiben. Von Carport, Auto und Moped blieben ohnehin nur die Gerippe übrig.