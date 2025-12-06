Einfamilienhaus nach Mopedbrand unbewohnbar

Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Brand im Nenzinger Ortsteil Beschling (Vorarlberg) ausrücken. In einem Carport hatte ein zuvor abgestelltes Moped Feuer gefangen, binnen kurzer Zeit griffen die Flammen auf ein Auto und die Fassade des angrenzenden Wohnhauses über.
Um kurz nach 14 Uhr sah ein Arbeiter, der in einem benachbarten Gebäude tätig war, Rauchschwaden aus dem Carport ziehen. Zeitgleich wurde auch eine Nachbarin auf den Rauch aufmerksam. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass ein im Carport abgestelltes Moped bereits lichterloh in Flammen stand – die Frau alarmierte sofort die Hausbesitzer, der Arbeiter rief die Feuerwehr.
Immenser Schaden
Binnen weniger Minuten griff das Feuer auch auf einen Pkw über, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits der gesamte Carport in Vollbrand. Dem nicht genug, hatte das Feuer auch schon den Dachstuhl des Wohnhauses erfasst. Zwar brachten die Florianijünger den Brand relativ rasch unter Kontrolle, aufgrund der massiven Schäden wird das Haus aber für längere Zeit unbewohnbar bleiben. Von Carport, Auto und Moped blieben ohnehin nur die Gerippe übrig.
Bei Löscharbeiten verletzt
Beim Versuch, den Brand eigenhändig zu bekämpfen, hat sich der Vater der Hausbesitzer eine leichte Brandverletzung am Kopf zugezogen – er wurde noch vor Ort von den Rettungskräften medizinisch versorgt.
Nicht geklärt ist die Frage, warum das Moped in Flammen aufgegangen war. Laut Angaben des Hausbesitzers sei er kurz zuvor mit dem Zweirad gefahren – weder habe es ein technisches Problem gegeben, noch habe er beim Abstellen Rauch bzw. Schmorgeruch wahrgenommen.
