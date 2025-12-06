Vorteilswelt
Gegen Liefering

Austria-Trainer spricht von einem Pflichtsieg

Vorarlberg
06.12.2025 09:55
Das erste Duell im August ging mit 4:0 klar an Haris Ismailcebioglu (r.) und seine Lustenauer ...
Das erste Duell im August ging mit 4:0 klar an Haris Ismailcebioglu (r.) und seine Lustenauer Teamkollegen.

Für Trainer Markus Mader und seine Lustenauer zählen gegen Liefering heute nur drei Punkte, wenn man den Anschluss an die Tabellenspitze halten will. Stürmer Jack Lahne ist nach einer Odysse wegen der Erneuerung seines Reisepasses gegen die Jungbullen fraglich.

Vor dem letzten Heimspiel in diesem Jahr redet Trainer Markus Mader gar nicht lange um den heißen Brei herum. „Wir müssen heute einfach gewinnen, ansonsten wäre die ganze Aufholjagd für die Katz’ gewesen.“ Der Coach spricht damit die letzten Wochen an, in denen die Lustenauer den Rückstand auf Tabellenführer St. Pölten von zwölf auf vier Punkte verkürzten. Vor der Winterpause will man den Anschluss auf keinen Fall verlieren, damit man im Frühjahr – so Mader – zum Angriff blasen kann. Die Spieler wissen also, was der Trainer von ihnen erwartet. „Wir haben auch in Amstetten gut gespielt, allein die letzten Aktionen passten nicht“, spricht Mader davon, dass auf dem Platz die falschen Entscheidungen getroffen wurden. Das soll heute anders sein.

Austria-Trainer Markus Mader fordert einen Sieg gegen Liefering.
Austria-Trainer Markus Mader fordert einen Sieg gegen Liefering.(Bild: GEPA)

Lahne fraglich
Beim 4:0 zum Saisonauftakt lieferte die Austria gegen Liefering eine Topleistung ab. Zwei Tore erzielte dabei Jack Lahne. Ob der 24-Jährige heute von Beginn an spielt, ist aber fraglich. Der fünffache Saisontorschütze kehrte erst am Freitag aus Sambia zurück, wo er sich mittels Fingerabdruck einen neuen Pass ausstellen ließ, um weiterhin für das Nationalteam spielberechtigt zu sein. Er nahm dafür einen wahren Flugmarathon in Kauf.

Jungbullen steigerten sich
Auch bei Liefering sind die U17-WM-Helden – unter anderem Torschützenkönig Johannes Moser und Kapitän Jakob Pokorny – wieder zurück. Mader glaubt jedoch nicht, dass sie auflaufen. „Sie waren seit 2. Oktober nicht mehr bei der Mannschaft und Liefering hat in dieser Zeit elf Punkte geholt.“ Die Entwicklung der Jungbullen ist auch in der Tabelle sichtbar. Liefering-Trainer Daniel Beichler ist sich auch sicher: „Lustenau wird heute eine ganz andere Mannschaft zu spüren bekommen als noch zu Saisonbeginn.“

Vorarlberg
