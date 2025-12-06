Austria-Trainer spricht von einem Pflichtsieg

Vor dem letzten Heimspiel in diesem Jahr redet Trainer Markus Mader gar nicht lange um den heißen Brei herum. „Wir müssen heute einfach gewinnen, ansonsten wäre die ganze Aufholjagd für die Katz’ gewesen.“ Der Coach spricht damit die letzten Wochen an, in denen die Lustenauer den Rückstand auf Tabellenführer St. Pölten von zwölf auf vier Punkte verkürzten. Vor der Winterpause will man den Anschluss auf keinen Fall verlieren, damit man im Frühjahr – so Mader – zum Angriff blasen kann. Die Spieler wissen also, was der Trainer von ihnen erwartet. „Wir haben auch in Amstetten gut gespielt, allein die letzten Aktionen passten nicht“, spricht Mader davon, dass auf dem Platz die falschen Entscheidungen getroffen wurden. Das soll heute anders sein.