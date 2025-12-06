Austria-Trainer spricht von einem Pflichtsieg

Für Trainer Markus Mader und seine Lustenauer zählen gegen Liefering heute nur drei Punkte, wenn man den Anschluss an die Tabellenspitze halten will. Stürmer Jack Lahne ist nach einer Odysse wegen der Erneuerung seines Reisepasses gegen die Jungbullen fraglich.
Vor dem letzten Heimspiel in diesem Jahr redet Trainer Markus Mader gar nicht lange um den heißen Brei herum. „Wir müssen heute einfach gewinnen, ansonsten wäre die ganze Aufholjagd für die Katz’ gewesen.“ Der Coach spricht damit die letzten Wochen an, in denen die Lustenauer den Rückstand auf Tabellenführer St. Pölten von zwölf auf vier Punkte verkürzten. Vor der Winterpause will man den Anschluss auf keinen Fall verlieren, damit man im Frühjahr – so Mader – zum Angriff blasen kann. Die Spieler wissen also, was der Trainer von ihnen erwartet. „Wir haben auch in Amstetten gut gespielt, allein die letzten Aktionen passten nicht“, spricht Mader davon, dass auf dem Platz die falschen Entscheidungen getroffen wurden. Das soll heute anders sein.
Lahne fraglich
Beim 4:0 zum Saisonauftakt lieferte die Austria gegen Liefering eine Topleistung ab. Zwei Tore erzielte dabei Jack Lahne. Ob der 24-Jährige heute von Beginn an spielt, ist aber fraglich. Der fünffache Saisontorschütze kehrte erst am Freitag aus Sambia zurück, wo er sich mittels Fingerabdruck einen neuen Pass ausstellen ließ, um weiterhin für das Nationalteam spielberechtigt zu sein. Er nahm dafür einen wahren Flugmarathon in Kauf.
Jungbullen steigerten sich
Auch bei Liefering sind die U17-WM-Helden – unter anderem Torschützenkönig Johannes Moser und Kapitän Jakob Pokorny – wieder zurück. Mader glaubt jedoch nicht, dass sie auflaufen. „Sie waren seit 2. Oktober nicht mehr bei der Mannschaft und Liefering hat in dieser Zeit elf Punkte geholt.“ Die Entwicklung der Jungbullen ist auch in der Tabelle sichtbar. Liefering-Trainer Daniel Beichler ist sich auch sicher: „Lustenau wird heute eine ganz andere Mannschaft zu spüren bekommen als noch zu Saisonbeginn.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.