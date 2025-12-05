Bewohner der Südtiroler Siedlung werden befragt

Individuelle Lösungen möglich

Das Ergebnis der Bewohnerbefragung wird dann für das Frühjahr 2026 erwartet und gemeinsam mit den Partnern, der Marktgemeinde Hard und dem Land Vorarlberg, analysiert. „Wichtig ist vor allem, dass wir mit den Bewohnern ins Gespräch kommen“, betonte Carina Welzig-Steu, Prokuristin bei der „Vogewosi“. Wer Fragen zu seinem Mietverhältnis oder zu seiner Zukunft bei der „Vogewosi“ hat, könne sich auch direkt sie wenden. Gemeinsam mit der Gemeinde, die für die Wohnungsvergaben zuständig ist, würden dann individuelle Lösungen für die Bewohner gefunden.