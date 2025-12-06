Was „schnarchla“ mit der Ehe zu tun hat

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem Zeitwort „schnarchla“ an.
Die alemannische Mundart ist berühmt für ihre Verkleinerungsformen, welche oft dazu dienen, einen unangenehmen Sachverhalt zu verniedlichen oder zu beschönigen. Bei Substantiven wird dazu in der Regel die Endsilbe -le angefügt und der Vokal im Wortstamm zum Umlaut (Hoor-Höörle, Hand-Händle, Hus-Hüsle, etc.).
Aber auch bei Zeitwörtern schiebt der Alemanne zur Verniedlichung oder zum sanften Spott über eine Tätigkeit vor der mundartlichen Nennformendung -a ein -l ein: So wird ruaßa zu ruaßla, werka zu werkla oder schnorra zu schorrla, und schon klingt das Ganze nicht mehr so dramatisch, obwohl es der gleiche Sachverhalt ist.
Ein schönes Beispiel für diesen sprachlichen Vorgang ist das Schnarchen, das in alemannischer Grundform schnarcha heißt und verkleinert daher: schnarchla.
Je nach Intention des Sprechers – und hier meist der Sprecherin – wird das entsprechende Verb darauf verwendet: Ist eine Ehe noch jung, so wird die Gattin erzählen, dass ihr geliebter Gatte nachts schnarchlat (d.h. es ist auszuhalten), mit Fortgang ihrer eigenen Schlaflosigkeit im Ehebett aber wird sie den Freundinnen berichten, dass ihr Hubert inzwischen nicht mehr nur schnarchlat, sondern bereits schnarcht (und das bestimmt mit Absicht, obwohl er exakt dasselbe tut wie früher) – bis sie schließlich ins Gästezimmer am anderen Ende des Gangs zieht, von wo aus sie ihren Mann jetzt wieder nur schnarchla hört und weshalb die Ehe bestehen bleiben kann.
