Was „schnarchla“ mit der Ehe zu tun hat

Je nach Intention des Sprechers – und hier meist der Sprecherin – wird das entsprechende Verb darauf verwendet: Ist eine Ehe noch jung, so wird die Gattin erzählen, dass ihr geliebter Gatte nachts schnarchlat (d.h. es ist auszuhalten), mit Fortgang ihrer eigenen Schlaflosigkeit im Ehebett aber wird sie den Freundinnen berichten, dass ihr Hubert inzwischen nicht mehr nur schnarchlat, sondern bereits schnarcht (und das bestimmt mit Absicht, obwohl er exakt dasselbe tut wie früher) – bis sie schließlich ins Gästezimmer am anderen Ende des Gangs zieht, von wo aus sie ihren Mann jetzt wieder nur schnarchla hört und weshalb die Ehe bestehen bleiben kann.