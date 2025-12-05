Bregenz schreibt weiterhin tiefrote Zahlen

Investitionen und Schuldenentwicklung

Netto, also nach Abzug von Subventionen und ähnlichen Gegenfinanzierungen, sind für 2026 Investitionen in Höhe von 22,1 Millionen Euro vorgesehen. Das bedeutet eine weitere Reduktion im Vergleich zum Voranschlag 2025 (29,8 Millionen Euro). Für 2026 sind neben den letzten Investitionen für das Seebad und der dritten Baustufe des Festspielhauses notwendige Investitionen in unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel in der Kinderbetreuung vorgesehen.