Fahrplanwechsel bringt viele Vorteile mit sich

Mit dem neuen Fahrplan ab 14. Dezember gibt es Expresslinien für das Montafon. Die Anschlüsse ins Walgau und das Große Walsertal werden verbessert und die Busse auf den Unterland-Hauptachsen verkehren künftig im 10-Minuten-Intervall.
Fast 90.000 Vorarlberger nutzen tagtäglich Zug und Bus für ihre Wege in die Schule, in die Arbeit oder auch in der Freizeit. „Mit dem Fahrplanwechsel wurden bestehende Verbindungen weiter optimiert und dadurch die Reisezeit für die Fahrgäste nochmals reduziert, da der Faktor Zeit bei der Wahl des Verkehrsmittels eine große Rolle spielt“, erklärte Landesstatthalter und Mobilitätslandesrat Christof Bitschi (FPÖ) bei der Pressekonferenz zum Fahrplanwechsel am Freitag in Frastanz.
„Je schneller ich mein Ziel erreiche, desto eher nutze ich das Angebot. Preislich sind wir dem Auto weit voraus, bei der Fahrzeit holen wir auf und wollen langfristig überholen“, ergänzte Verkehrsverbund-Vorarlberg-Geschäftsführer Christian Hillbrand. So verkürzt sich beispielsweise die Zeit für eine Fahrt zur Arbeit von Lustenau nach Satteins durch verbesserte Anschlüsse und Linienführungen mit dem Fahrplanwechsel um fast 30 Minuten.
Mobilitätsknotenpunkt Frastanz wird saniert
Im Walgau und den angebundenen, ländlicheren Regionen bringt der bevorstehende Fahrplanwechsel die größten Neuerungen und Verbesserungen mit sich. „Das Angebot wurde von Grund auf analysiert und weiter optimiert. Im Fokus stand vor allem die noch bessere Anbindung der Busse an das Bahnnetz, um die Fahrten zu verkürzen und in den Hauptverkehrszeiten durch neue Angebote mehr Kapazitäten zu schaffen“, erläuterte Michael Faast, Geschäftsführer Landbus Walgau, Klostertal, Großes Walsertal, Brandnertal und Stadtbus Bludenz. Eine zentrale Rolle als Mobilitätsknoten spielt der Bahnhof Frastanz, der demnächst umgebaut und auf den neuesten Stand gebracht wird.
Expressbuslinie für das Montafon
Neuerungen gibt es auch im Montafon. Hier wurde der Fahrplan speziell auf den Anschluss an die Montafonerbahn S4 in Schruns und in weiterer Folge auf den REX in Richtung Lindau abgestimmt. Für Pendelnde aus dem Innermontafon in Richtung Rheintal bietet die neue Expresslinie 651 von Partenen über Tschagguns einen schnellen Anschluss an die S4 in Kaltenbrunnen. Und auch das Montafoner Nachtbusangebot bringt verbesserte Umsteigemöglichkeiten auf die Bahn.
Im Unterland entstehen auf den Hauptachsen Dornbirn-Lustenau, Dornbirn-Hohenems sowie Dornbirn-Wolfurt dichte 10-Minuten-Takte. Mit der neuen Linie 182 von Götzis über Altach, Hohenems nach Dornbirn kommen Fahrgäste aus Altach zwölf Minuten schneller ans Ziel.
Im Bregenzerwald entstehen mit dem Fahrplanwechsel gleich drei neue Direktverbindungen: Die Linie 820 fährt am Wochenende mit jedem zweiten Kurs als Linie 890 von Krumbach direkt nach Egg, die Linie 827 ganzjährig von Egg nach Schetteregg und retour. Der bisher notwendige Umstieg in Großdorf ist dann nicht mehr notwendig. Auch zwischen Sibratsgfäll und Egg dürfen sich die Fahrgäste an den Wochenenden künftig alle zwei Stunden über eine neue Direktverbindung mit der Linie 860 freuen
