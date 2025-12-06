Fahrplanwechsel bringt viele Vorteile mit sich

Mobilitätsknotenpunkt Frastanz wird saniert

Im Walgau und den angebundenen, ländlicheren Regionen bringt der bevorstehende Fahrplanwechsel die größten Neuerungen und Verbesserungen mit sich. „Das Angebot wurde von Grund auf analysiert und weiter optimiert. Im Fokus stand vor allem die noch bessere Anbindung der Busse an das Bahnnetz, um die Fahrten zu verkürzen und in den Hauptverkehrszeiten durch neue Angebote mehr Kapazitäten zu schaffen“, erläuterte Michael Faast, Geschäftsführer Landbus Walgau, Klostertal, Großes Walsertal, Brandnertal und Stadtbus Bludenz. Eine zentrale Rolle als Mobilitätsknoten spielt der Bahnhof Frastanz, der demnächst umgebaut und auf den neuesten Stand gebracht wird.