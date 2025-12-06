„Wag The Dog“ auf Israelisch

Ein wenig erinnert mich Benjamin Netanjahus Gnadengesuch beim Staatspräsidenten Yitzhak Herzog an die grandiose filmische Politsatire „Wag the Dog“ mit Dustin Hoffman und Robert De Niro. Die israelische Staatsanwaltschaft sieht den Vorwurf der Bestechlichkeit, des Betrugs und der illegalen Geschenkannahme durch Netanjahu und dessen Gattin als erwiesen an. Die Hauptverhandlung zieht sich nun schon über sechs Jahre hin. Sollte der Premier mit dem Gnadengesuch erfolgreich sein, würde dies einen Präzedenzfall in der israelischen Rechtsgeschichte darstellen. Noch nie hat nämlich ein Politiker um Gnade gebeten, ehe er rechtskräftig verurteilt war. In einem Brief an Yitzhak Herzog begründet Netanjahu sein Gnadengesuch damit, dass die Israelis „die hitzige Debatte, die sich um den Fall entwickelt hat“ satthaben.