Winterwanderung durch „Freiluftgalerie“ am Berg

Die Natur als wahre Künstlerin

Das Kunstwerk von Marbod Fritsch fügt sich dort einerseits nahtlos ins Landschaftsbild und fällt andererseits dennoch auf. Denn der himmelblaue „Feige Hochstand“ steht im Schatten eines mächtigen Nadelbaums und wirkt auf seinen langen, gebogenen Beinen, als wolle er sich davonschleichen. Nicht ganz leicht zu finden, aber sehr passend für die Jahreszeit ist die Installation von Liddy Scheffknecht. Nachdem man ein gutes Stück auf einer Forststraße zurückgelegt hat, verlässt man diese und folgt den grauen Pfeilen über einen verschneiten Wiesenpfad. Auf einem Hügel befindet sich der überdimensionierte Schlitten aus rot lackiertem Stahl, der im Moment des Kippens „eingefroren“ ist. So führt der Routenverlauf von einer künstlerischen Kreation zur nächsten, während die Natur mit ihrem Winterzauber eindrucksvoll zeigt, dass auch sie eine wahre Künstlerin ist.