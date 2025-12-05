Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schönste Wanderrouten

Winterwanderung durch „Freiluftgalerie“ am Berg

Vorarlberg
05.12.2025 11:40
Der „Alpine Art Weg“ am Muttersberg in Bludenz.
Der „Alpine Art Weg“ am Muttersberg in Bludenz.(Bild: Rubina Bergauer)

Der „Alpine Art Weg“ am Muttersberg verbindet Naturerlebnis und Kunst. Entlang der Route befinden sich acht Installationen, die sich mit den Themen Kultur und Natur in der Alpenregion befassen.

0 Kommentare

Zweigeteilt präsentiert sich das Ländle dieser Tage: während in den Tallagen Braun- und Grüntöne vorherrschen, hat sich die Landschaft oberhalb von 1000 Metern Seehöhe bereits in ein Winterwunderland verwandelt. So geschehen auch am Hausberg der Bludenzer – am Muttersberg. In der Wintersaison ist die Bahn, die Wanderer bequem bis auf rund 1400 Meter bringt, jeweils von Freitag bis Sonntag in Betrieb. Dann ist auch der Alpengasthof, der direkt neben der Bergstation liegt, geöffnet. Schon von der weitläufigen Sonnenterrasse lässt sich ein fabelhafter Panoramablick genießen. Wer vor der Einkehr aber noch mehr sehen möchte, dem eröffnet der „Alpine Art Weg“ besondere Blickwinkel. Dieser markierte Wanderpfad ist eine Art Freiluft-Galerie am Berg, die Natur, Kunst und Bewegung verbindet.

Tipps & Infos

Typ: Themenrundweg
Ausgangspunkt: Bergstation Muttersbergbahn, Bludenz
Dauer: rund eineinhalb Stunden
Ausrüstung: Schneeschuhe oder zumindest Winterwanderschuhe, dem Wetter angepasste Kleidung, Sonnenschutz
Einkehrmöglichkeit: Alpengasthof Muttersberg
Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie 501 ab Bludenz Bahnhof bis Bludenz Oberdaneu/Seilbahn Muttersberg
Öffnungszeiten Bahn und Gasthof: Freitag bis Sonntag (7. November 2025 bis 4. Jänner 2026) von 9 bis 16 Uhr in Betrieb, die Öffnungszeiten des Alpengasthofs orientieren sich an den Betriebszeiten der Bahn

Die Route führt als Rundkurs von der Seilbahnstation durch Wald- und über Wiesenhänge zurück — insgesamt knapp vier Kilometer mit moderatem Höhenunterschied. Bei winterlichen Verhältnissen empfiehlt es sich Schneeschuhe anzuschnallen, da der Weg nicht durchgehend gespurt ist. Entlang der Strecke befinden sich acht Werke von zumeist heimischen Künstlerinnen und Künstlern. Jede Station ist ein Unikat und thematisiert auf sehr unterschiedliche Weise das Leben, die Kultur sowie die Natur der Alpenregion und lässt dabei Spielraum für eigene Interpretation. Wenn zudem eine Schneedecke den Muttersberg in glitzerndes Weiß hüllt, dann entfaltet der „Alpine Art Weg“ einen ganz besonderen Charme. Die Kunstwerke verschmelzen teilweise mit der Landschaft, der knirschende Schnee unter den Füßen verstärkt das Gefühl von Einkehr. Die klare Luft und der tiefblaue Himmel lassen die Objekte in einem neuen Licht erscheinen.

„Serpentinata“ von Janine Rogen
„Serpentinata“ von Janine Rogen(Bild: Rubina Bergauer)
„Schlitten“ von Liddy Scheffknecht.
„Schlitten“ von Liddy Scheffknecht.(Bild: Rubina Bergauer)
„Der Feige Hochstand“ von Marbod Fritsch.
„Der Feige Hochstand“ von Marbod Fritsch.(Bild: Rubina Bergauer)
Unterwegs auf dem „Alpine Art Weg“.
Unterwegs auf dem „Alpine Art Weg“.(Bild: Rubina Bergauer)

Ausgangspunkt für die leichte Wanderung ist direkt bei der Bergstation.Von dort ist die Route mit Markierungen (graue Pfeile) ausgewiesen. Eröffnet wurde der Themenweg bereits 2018 mit insgesamt sechs Kunstinstallationen. Heuer im Oktober kamen schließlich zwei neue Werke hinzu, die im Rahmen eines Kunstwettbewerbes entstanden sind: „Der Wolf ist zurückgekehrt“ von Wolf Georg und „Serpentinata“ von Janine Rogen. Letzteres befindet sich gleich am Anfang der Strecke: Eine spiralförmige Wand aus Eisen, die den Weg nach innen symbolisieren soll. Der Spirale verläuft entgegen dem Uhrzeigersinn mit einem schmalen Schlitz, der den Blick auf den Walgau freigibt. Nach dieser ersten Station geht es ein kurzes Stück durch den Wald, bevor man auf eine weitläufige Hochebene gelangt.

Die Natur als wahre Künstlerin
Das Kunstwerk von Marbod Fritsch fügt sich dort einerseits nahtlos ins Landschaftsbild und fällt andererseits dennoch auf. Denn der himmelblaue „Feige Hochstand“ steht im Schatten eines mächtigen Nadelbaums und wirkt auf seinen langen, gebogenen Beinen, als wolle er sich davonschleichen. Nicht ganz leicht zu finden, aber sehr passend für die Jahreszeit ist die Installation von Liddy Scheffknecht. Nachdem man ein gutes Stück auf einer Forststraße zurückgelegt hat, verlässt man diese und folgt den grauen Pfeilen über einen verschneiten Wiesenpfad. Auf einem Hügel befindet sich der überdimensionierte Schlitten aus rot lackiertem Stahl, der im Moment des Kippens „eingefroren“ ist. So führt der Routenverlauf von einer künstlerischen Kreation zur nächsten, während die Natur mit ihrem Winterzauber eindrucksvoll zeigt, dass auch sie eine wahre Künstlerin ist.

Porträt von Rubina Bergauer
Rubina Bergauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 2°
Symbol Schneeregen
Bludenz
-0° / 3°
Symbol bedeckt
Dornbirn
1° / 5°
Symbol bedeckt
Feldkirch
0° / 4°
Symbol bedeckt

krone.tv

Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
258.886 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.322 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
134.911 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Vorarlberg
Schönste Wanderrouten
Winterwanderung durch „Freiluftgalerie“ am Berg
Am Gehsteig unterwegs
Durch Sprung zur Seite vor Linienbus gerettet
-18 Millionen Euro
Millionenpleite: Bauträger schlittert in Konkurs
Direkte Konkurrenz
Können die Bregenzer jetzt bei Rapid II nachlegen?
Tankbetrug und Co.
Duo lieferte Straftaten am laufenden Band
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf