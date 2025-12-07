Nach Todessturz: „Ist nichts mehr so, wie es war“

Der tragische Unfalltod seiner Schwiegermama (81) lässt Robert Scheiderer nach fast drei Jahren nicht los: Die blinde Frau war vom Balkon gestürzt, nachdem das Geländer sanierungsbedingt entfernt wurde. Bescheid gab ihr niemand. Beim Lokalaugenschein mit der „Krone“ erzählt der Wiener von Ungerechtigkeiten.
„Hier hat meine Schwiegermutter 50 Jahre lang gelebt“, zeigt Robert Scheiderer aus Wien auf eine Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienwohnhauses im Bad Gasteiner Ortsteil Badbruck. Die 81 Jahre alte und allein lebende Gottfriede L. war blind, schwerhörig, aber sonst fit und vital. „20 Jahre lang sind meine Frau und ich jedes Jahr zu Ostern und Weihnachten zu ihr gefahren“, erinnert er sich und schwärmt dabei von den Schnitzerln der Schwiegermama. „Ja, das konnte sie so gut, obwohl sie nichts sah.“
