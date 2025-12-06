Salzburgs Volleyball-Asse siegten daheim

Salzburgs Volleyball-Damen sind in der Bundesliga wieder in der Spur. Nach der deutlichen 0:3-Schlappe in der Vorwoche in Wien antwortete die Mannschaft von Trainerin Ingrida Schweiger mit einem ungefährdeten 3:0 (25:13, 25:17, 25:15)-Erfolg gegen Purgstall. Salzburg kletterte damit vorübergehend wieder auf Rang sechs in der Liga.