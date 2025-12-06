Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Noten

Kämpferisch macht‘s keiner wie Lainer

Salzburg
06.12.2025 20:30
(Bild: APA/EXPA)

Der FC Red Bull Salzburg fuhr in der Fußball-Bundesliga den erhofften Pflichtsieg bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz ein und setzte sich mit 2:0 durch. Während ein Sommerneuzugang weiter hinter den Erwartungen bleibt, bekam ein Trio die Note 4 (stark).

0 Kommentare

Schlager 3
Wenn er gefordert wurde, war er zur Stelle.

Lainer 4
Kämpferisch mit einer überragenden Vorstellung! Warf sich in Schüsse, war sich für die Extrameter nicht zu schade.Zudem mit den meisten Ballkontakten (101).In der Offensive wäre noch mehr gegangen.

Lesen Sie auch:
Salzburg war wieder souverän.
Kein Trainer-Effekt
Sieg in Linz! Salzburg kann doch noch gewinnen
06.12.2025

Gadou 3
Zuletzt nicht sonderlich stabil, zeigt die Formkurve des Franzosen wieder nach oben. Verbuchte eine starke Zweikampfquote (89%).

Schuster 4
Souveräner Auftritt des Tirolers, der 92 Ballkontakte hatte und in der Abwehr nichts anbrennen ließ. 

Krätzig 2
Konnte nur einen von vier Zweikämpfen gewinnen und leistete sich unnötige Fehlpässe. Kommt in Salzburg nicht in Schuss. 

Bidstrup 3
Grundsolider Auftritt des Kapitäns, der wie immer mit seiner Pferdelunge bestach. Starker Kampfgeist. 

Diabate 3
Ähnlich wie Bidstrup. In der Mittelfeldzentrale ist er längst eine Bank.

Lesen Sie auch:
Yorbe Vertessen und Red Bull Salzburg wollen Meister werden. 
Weiter auf Platz eins
Red Bull Salzburg: Fünf Gründe für den Titel
06.12.2025

Baidoo 4
Das nächste starke Spiel des Ghanaers, der nun schon bei sieben Pflichtspieltoren in dieser Saison hält. Mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit hätte er am Samstag sogar mehr als einmal getroffen.

Yeo 3
Ein, zwei technische Gustostückerl waren dabei. Effektives kam wenig heraus.

Lesen Sie auch:
Die Red Bull Arena wird im Sommer 2026 Schauplatz des UEFA Super Cups.
Krone Plus Logo
Großer Aufwand
UEFA Super Cup wird für Salzburg zur Mammutaufgabe
04.12.2025

Ratkov 4
Gegen Blau-Weiß ist er fast immer da!Der Serbe hält wie Hartbergs Havel bei neun Ligatoren und führt die Schützenwertung an. 

Vertessen 3
Scheute keinen Zweikampf und rieb sich für die Mannschaft auf. Musste mit Adduktorenproblemen zur Pause raus.

Bischoff 4
Kam zur Pause und glänzte mit einem starken Assist, der zum 2:0 führte.

Kitano 0

Onisiwo 0

Trummer 0

Rasmussen 0

Trainer Letsch 4
Seine Startelf machte ihre Sache gut und hatte die Partie weitgehend im Griff. Mit Bischoff schrieb einmal mehr ein Joker an. Insgesamt war es ein verdienter Sieg des Tabellenführers.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
141.761 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Oberösterreich
„Eigentlich ist dieses Wirtshaus eine Goldgrube“
130.707 mal gelesen
Das Gründerzeithaus soll auch künftig eine Bühne für Wirtshauskultur sein.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
119.445 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf