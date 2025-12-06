Kämpferisch macht‘s keiner wie Lainer

Der FC Red Bull Salzburg fuhr in der Fußball-Bundesliga den erhofften Pflichtsieg bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz ein und setzte sich mit 2:0 durch. Während ein Sommerneuzugang weiter hinter den Erwartungen bleibt, bekam ein Trio die Note 4 (stark).
Schlager 3
Wenn er gefordert wurde, war er zur Stelle.
Lainer 4
Kämpferisch mit einer überragenden Vorstellung! Warf sich in Schüsse, war sich für die Extrameter nicht zu schade.Zudem mit den meisten Ballkontakten (101).In der Offensive wäre noch mehr gegangen.
Gadou 3
Zuletzt nicht sonderlich stabil, zeigt die Formkurve des Franzosen wieder nach oben. Verbuchte eine starke Zweikampfquote (89%).
Schuster 4
Souveräner Auftritt des Tirolers, der 92 Ballkontakte hatte und in der Abwehr nichts anbrennen ließ.
Krätzig 2
Konnte nur einen von vier Zweikämpfen gewinnen und leistete sich unnötige Fehlpässe. Kommt in Salzburg nicht in Schuss.
Bidstrup 3
Grundsolider Auftritt des Kapitäns, der wie immer mit seiner Pferdelunge bestach. Starker Kampfgeist.
Diabate 3
Ähnlich wie Bidstrup. In der Mittelfeldzentrale ist er längst eine Bank.
Baidoo 4
Das nächste starke Spiel des Ghanaers, der nun schon bei sieben Pflichtspieltoren in dieser Saison hält. Mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit hätte er am Samstag sogar mehr als einmal getroffen.
Yeo 3
Ein, zwei technische Gustostückerl waren dabei. Effektives kam wenig heraus.
Ratkov 4
Gegen Blau-Weiß ist er fast immer da!Der Serbe hält wie Hartbergs Havel bei neun Ligatoren und führt die Schützenwertung an.
Vertessen 3
Scheute keinen Zweikampf und rieb sich für die Mannschaft auf. Musste mit Adduktorenproblemen zur Pause raus.
Bischoff 4
Kam zur Pause und glänzte mit einem starken Assist, der zum 2:0 führte.
Kitano 0
Onisiwo 0
Trummer 0
Rasmussen 0
Trainer Letsch 4
Seine Startelf machte ihre Sache gut und hatte die Partie weitgehend im Griff. Mit Bischoff schrieb einmal mehr ein Joker an. Insgesamt war es ein verdienter Sieg des Tabellenführers.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
