Johnny Logan: „Werde einen Gang zurückschalten“

Musiklegende Johnny Logan (71) will kürzertreten. Das verriet er der „Krone“ beim Set-Besuch der TV-Show „Zauberhafte Weihnacht“ in Flachau. Während er dort besinnliche Weihnachtslieder mit DJ Ötzi und Lisa-Marie Friedle zum Besten gab (zu sehen am 20. Dezember auf ORF2), zeigte er sich hinter den Kulissen äußerst nachdenklich.
Es war ein kleiner Moment, der den Sänger und dreimaligen Eurovision Song Contest-Sieger Johnny Logan zum Nachdenken brachte. „Man hat mir die Rolle des King Arthur in einer Rock-Oper angeboten. Als ich das Skript gelesen habe, stand da: ,der junge King Arthur zieht das Schwert aus dem Stein‘. Und ich dachte mir: ich bin doch gar nicht mehr jung.“
Seinen Neujahrsvorsatz hat Johnny Logan damit schon gefasst: „Ich werde einen Gang zurückschalten.“ Alleine dieses Jahr habe er 120 Flüge absolviert, um zu Konzerten, Fernsehsendungen und Musik-Produktionen zu reisen. Da Logan auch weit über den deutschsprachigen Raum hinaus bekannt ist, sei das unumgänglich.
„Ich war mein ganzes Leben so beschäftigt mit so vielen Dingen – die ganzen Auftritte, Songaufnahmen, Tourneen. Es blieb keine Zeit mehr, innezuhalten und mich über all diese Dinge wirklich zu freuen. Das will ich jetzt nachholen. Ich werde schließlich auch nicht mehr jünger“, erzählte der Sänger.
2026 werde er sich daher auf einige wenige große Konzerte fokussieren. Über ein komplettes Karriere-Ende müssen sich Fans aber keine Sorgen machen: „Ich werde nie ganz aufhören zu singen“.
Für starke Entscheidungen ist Johnny Logan bekannt. Schon in früheren Jahren schwamm er gegen den Strom des typischen Rock-Star-Images: „Ich war zwar sicher kein braves Engelchen, aber ich hatte eine Wahl. Seit 21 Jahren habe ich keinen alkoholischen Drink mehr angerührt“, so der 71-Jährige.
Diese Entscheidung hatte er bewusst getroffen, nachdem er viele seiner Kollegen am Alkohol und an Drogen zugrunde gehen gesehen hatte.
Privat erfährt der irische Sänger übrigens viel Rückhalt von seiner Familie, Ehefrau Ailis Sherrard und seinen drei Söhnen.
