Johnny Logan: „Werde einen Gang zurückschalten“

Es war ein kleiner Moment, der den Sänger und dreimaligen Eurovision Song Contest-Sieger Johnny Logan zum Nachdenken brachte. „Man hat mir die Rolle des King Arthur in einer Rock-Oper angeboten. Als ich das Skript gelesen habe, stand da: ,der junge King Arthur zieht das Schwert aus dem Stein‘. Und ich dachte mir: ich bin doch gar nicht mehr jung.“