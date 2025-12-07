Vorteilswelt
Nach nur zwei Jahren

Fuschl Betriebe bekommen wieder einen neuen Chef

Salzburg
07.12.2025 13:30
Das Rosewood Hotel Schloss Fuschl
Das Rosewood Hotel Schloss Fuschl(Bild: Tröster Andreas)

Die Schloss Fuschl Betriebe GmbH bekommt mit März 2026 einen neuen Geschäftsführer. Guido Graninger wird somit an der Spitze des Luxus-Hotel Rosewood Schloss Fuschl, dem Arabella Jagdhof Resort am Fuschlsee, der Schlossfischerei und weiterer Liegenschaften stehen. 

Graninger folgt im nächsten Frühjahr auf Karl Berghammer, der das Unternehmen nach nur rund zwei Jahren wieder verlassen hatte. Dies sei noch im November auf eigenen Wunsch Berghammers passiert, teilte die Schloss Fuschl Betriebe GmbH in einer Aussendung mit.

Guido Graninger
Guido Graninger(Bild: Schloss Fuschl Betriebe GmbH)

Guido Graninger verantwortete zuletzt rund 50 Gesellschaften bei der PFI Portfolio Asset Management GmbH. Ebenso zeichnete er als Bauherrenvertreter für das Luxus-Hotel-Projekt „Weitsicht Cobenzl“ in Wien verantwortlich.

Lesen Sie auch:
Das Schloss Cobenzl steht zurzeit ohne Pächter da. Der Betrieb ist neu ausgeschrieben.
Schloss Cobenzl
„Stadt hat sich über den Tisch ziehen lassen“
28.02.2024

Noch eine weitere Personalie haben die Betriebe verkündet: Kristof Cool kehrt als Direktor des Arabella Jagdhofes zur Arabella Hospitality zurück. Er hat die Geschicke des Hotels bereits übernommen. 

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

