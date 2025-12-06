Mit einem Remis geht‘s für Frauen in die Pause

Salzburg hat sich in der Frauen-Bundesliga zum Abschluss des Jahres 2025 ein 1:1 gegen Vienna erspielt. Sara Grabovac traf für die Bullen. Die Wienerinnen hatten zwei Elfmeter, nur einen konnte Torhüterin Lara Ritter parieren.
Im Hinspiel mussten sich die Salzburgerinnen noch 0:2 geschlagen geben. Am Samstag gingen sie daheim durch Sara Grabovac kurz nach der Pause in Führung. Per Elfmeter glich die Vienna dann aber in Person von Osl aus. Schon am Ende der ersten Hälfte bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den Torhüterin Lara Ritter aber parieren konnte: „Natürlich hätte ich den zweiten auch gern gehalten und somit zu null gespielt. Aber wir können auch mit dem einen Punkt zufrieden sein. Es ist ein faires Ergebnis im Endeffekt.“
ADMIRAL Frauen-Bundesliga: Red Bull Salzburg – Vienna 1:1 (0:0). Tore: Grabovac (48.), Osl (57.). – FC Red Bull Salzburg (4-1-3-2): Ritter; L. Spinn, Hamzic, Schirmbrand, Lutz (72. Gierzinger); Grabovac; Illinger, Orkic (79. Grünwald), G. Spinn (46. D’Angelo); Crnoja, Kobler. – Akademie Liefering, Basic.
