Mit einem Remis geht‘s für Frauen in die Pause

Im Hinspiel mussten sich die Salzburgerinnen noch 0:2 geschlagen geben. Am Samstag gingen sie daheim durch Sara Grabovac kurz nach der Pause in Führung. Per Elfmeter glich die Vienna dann aber in Person von Osl aus. Schon am Ende der ersten Hälfte bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den Torhüterin Lara Ritter aber parieren konnte: „Natürlich hätte ich den zweiten auch gern gehalten und somit zu null gespielt. Aber wir können auch mit dem einen Punkt zufrieden sein. Es ist ein faires Ergebnis im Endeffekt.“