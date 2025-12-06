Vorteilswelt
Rang drei verpasst

Eisbären mit Torsperre bei Rittner Buam

Salzburg
06.12.2025 22:12
Für Blaz Tomazevic und Co. gab es am Samstagabend keinen Sieg, aber immerhin einen Punkt.
Für Blaz Tomazevic und Co. gab es am Samstagabend keinen Sieg, aber immerhin einen Punkt.

Die zweite Niederlage am Stück, dafür aber wenigstens einen Punkt gab es Samstagabend für die Zeller Eisbären. Bei den Rittner Buam verloren die Pinzgauer trotz Chancengleichheit knapp mit 0:1 nach Penaltyschießen.

„Wir erwarten uns eine deutliche Antwort“, forderte Zells Klub-Boss Patrick Schwarz nach der 1:5-Watschen in der Vorwoche gegen Schlusslicht Unterland. Zufrieden dürfte er und das Trainerteam um Marcel Rodman aber trotz der zweiten Niederlage am Stück sein. Denn über 65 Minuten Eishockey kassierten die Pinzgauer keinen Gegentreffer. Erst im Penaltyschießen sorgte Gastgeber Ritten durch Kevin Fink für den 1:0-Endstand.

Antwort geliefert? „Wir haben heute ein gutes Match gemacht und gekämpft wie die Löwen. Wir sind absolut null enttäuscht. Dort muss man erst einmal so spielen – speziell mit dem „dünnen“ Line Up“, sagte ein zufriedener Geschäftsführer nach der Partie. 

Kampf um Top-3 mit Rivale Kitzbühel
Den Patzer von Ligarivale Kitzbühel (1:3 daheim gegen Sisak) konnte der Meister allerdings somit nicht nutzen. Mit einem Sieg wären die Zeller auf Rang drei vorgerückt. Kommenden Samstag kommt es dann zum direkten Duell um Platz drei in der Gamstadt. 

Mathias Funk
