Eisbären mit Torsperre bei Rittner Buam

„Wir erwarten uns eine deutliche Antwort“, forderte Zells Klub-Boss Patrick Schwarz nach der 1:5-Watschen in der Vorwoche gegen Schlusslicht Unterland. Zufrieden dürfte er und das Trainerteam um Marcel Rodman aber trotz der zweiten Niederlage am Stück sein. Denn über 65 Minuten Eishockey kassierten die Pinzgauer keinen Gegentreffer. Erst im Penaltyschießen sorgte Gastgeber Ritten durch Kevin Fink für den 1:0-Endstand.