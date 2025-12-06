Pflege-Krise: So geht die Gewerkschaft weiter vor

Am Freitag beratschlagten der AK-Präsident und Vertreter aus Gewerkschaft sowie Betriebsräten verschiedener Einrichtungen von Landeskliniken bis zu privaten Trägern über weitere Schritte. Sauer stoßt es Peter Eder auf, dass zwar ein neuer Stil in den Gesprächen vereinbart wurde, kurz darauf aber schon wieder neue Sparziele beim Gesundheitspersonal im Raum staden.