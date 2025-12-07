„Ein Salzburg-Derby in der Bundesliga wäre schön“

Seinem ehemaligen Verein hat der frühere Fußballprofi in der laufenden Saison aber nicht daheim, sondern auswärts einen Besuch abgestattet. Beim Derby zwischen dem FC Liefering und Austria Salzburg im EM-Stadion von Wals-Siezenheim im September saß auch Assion auf der Tribüne. „Die Kulisse war toll, ein super Spiel“, blickt er zurück. Auch, weil das Aufeinandertreffen friedlich abgelaufen ist. Fan-Randale, die zum Schaden des eigenen Klubs führen, versteht der Deutsche überhaupt nicht. „Wenn ich etwas liebe, kann ich ihm nicht dauernd Schaden zufügen“, erklärt Assion.