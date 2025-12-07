Nach Sprung: 16-Jähriger bei Skiunfall gestorben

Auf einer Salzburger Skipiste ist es am Samstag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 16-Jähriger sprang über eine Kuppe, übersah einen gestürzten Skifahrer und kam dabei von der Piste ab. Er starb wenig später an seinen schweren Verletzungen.
Der tödliche Unfall spielte sich am Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl ab. Der Tennengauer war über eine Kuppe gesprungen und hatte dabei einen Skifahrer übersehen, der unterhalb dieser zu Sturz gekommen war.
Die Szene ereignete sich im Absolutpark beim Ausfahrtsbereich der „Beginner Line“ – also da, wo Springen ausdrücklich erlaubt ist. Der 16-Jährige wollte dem gerade aufstehenden Gestürzten ausweichen, kam von der Piste ab und stürzte im freien Gelände.
Im Spital verstorben
Der Jugendliche erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Den Unfallhergang hatten Zeugen beschrieben. Der Österreicher wurde nach dem Sturz noch schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen.
