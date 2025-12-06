Red Bull Salzburg: Fünf Gründe für den Titel

Die Ausbeute ist nicht rosig. Dennoch steht Red Bull Salzburg weiterhin auf Platz der österreichischen Bundesliga-Tabelle – und hat damit weiterhin beste Chancen, den Titel zu gewinnen. Diese fünf Gründe sprechen für den 15. Teller in der Ära Red Bull.
„Die Tabelle ist irgendwas“, sagt Bullen-Trainer Letsch nach 15 Runden. Die Plätze sieben und acht sind nur fünf Zähler entfernt. Salzburg liegt als Erster aber weiterhin in der Poleposition im Rennen um den Meistertitel. Die „Krone“ nennt fünf Gründe, die für den Teller-Gewinn sprechen.
Konkurrenz
So mager die Ausbeute der Bullen auch sein mag: Die Konkurrenz um Sturm schwächelt noch viel mehr. Aktuell mit Abstand am gefährlichsten scheint der LASK. Die Linzer holten unter Didi Kühbauer enorm auf.
Torjäger in Sicht
Karim Konates Leidenszeit ist vorbei. Der Schützenkönig aus ’23/24 soll spätestens im Frühjahr wieder Stammspieler sein. Seinem Team, dem oft die Kaltschnäuzigkeit fehlt, kann der Ivorer nur guttun.
Neuer starker Mann:
Ist die Suche nach dem Sportboss erst einmal abgeschlossen, kehrt bei Salzburg wieder Ruhe ein. Widmen sich alle im Verein dem großen Ziel Meistertitel, kann dieses auch erreicht werden.
Keine Achillesferse mehr
Mit Schuster, Rasmussen und Gadou sind seit Monaten nur drei Innenverteidiger fit. Auch wenn es noch dauern wird: Kommen Chase und Mellberg 2026 zurück, gibt es in der Defensive wieder mehr Optionen.
Spätzünder
Übungsleiter Letsch hat in seinen zwölf Monaten Amtszeit aus dem Team wieder eine echte Mannschaft geformt. Jetzt müssten nur die Spielideen des 57-Jährigen endlich zünden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.