Red Bull Salzburg: Fünf Gründe für den Titel

„Die Tabelle ist irgendwas“, sagt Bullen-Trainer Letsch nach 15 Runden. Die Plätze sieben und acht sind nur fünf Zähler entfernt. Salzburg liegt als Erster aber weiterhin in der Poleposition im Rennen um den Meistertitel. Die „Krone“ nennt fünf Gründe, die für den Teller-Gewinn sprechen.