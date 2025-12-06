Vorteilswelt
Weiter auf Platz eins

Red Bull Salzburg: Fünf Gründe für den Titel

Salzburg
06.12.2025 14:00
Yorbe Vertessen und Red Bull Salzburg wollen Meister werden.
Yorbe Vertessen und Red Bull Salzburg wollen Meister werden.(Bild: Andreas Tröster)

Die Ausbeute ist nicht rosig. Dennoch steht Red Bull Salzburg weiterhin auf Platz der österreichischen Bundesliga-Tabelle – und hat damit weiterhin beste Chancen, den Titel zu gewinnen. Diese fünf Gründe sprechen für den 15. Teller in der Ära Red Bull.  

0 Kommentare

„Die Tabelle ist irgendwas“, sagt Bullen-Trainer Letsch nach 15 Runden. Die Plätze sieben und acht sind nur fünf Zähler entfernt. Salzburg liegt als Erster aber weiterhin in der Poleposition im Rennen um den Meistertitel. Die „Krone“ nennt fünf Gründe, die für den Teller-Gewinn sprechen.

Konkurrenz
So mager die Ausbeute der Bullen auch sein mag: Die Konkurrenz um Sturm schwächelt noch viel mehr. Aktuell mit Abstand am gefährlichsten scheint der LASK. Die Linzer holten unter Didi Kühbauer enorm auf.

Torjäger in Sicht
Karim Konates Leidenszeit ist vorbei. Der Schützenkönig aus ’23/24 soll spätestens im Frühjahr wieder Stammspieler sein. Seinem Team, dem oft die Kaltschnäuzigkeit fehlt, kann der Ivorer nur guttun.

Karim Konate kann der Mannschaft definitiv weiterhelfen.
Karim Konate kann der Mannschaft definitiv weiterhelfen.(Bild: Andreas Tröster)

Neuer starker Mann:
 Ist die Suche nach dem Sportboss erst einmal abgeschlossen, kehrt bei Salzburg wieder Ruhe ein. Widmen sich alle im Verein dem großen Ziel Meistertitel, kann dieses auch erreicht werden.

Keine Achillesferse mehr
Mit Schuster, Rasmussen und Gadou sind seit Monaten nur drei Innenverteidiger fit. Auch wenn es noch dauern wird: Kommen Chase und Mellberg 2026 zurück, gibt es in der Defensive wieder mehr Optionen.

Lesen Sie auch:
Die Red Bull Arena wird im Sommer 2026 Schauplatz des UEFA Super Cups.
Krone Plus Logo
Großer Aufwand
UEFA Super Cup wird für Salzburg zur Mammutaufgabe
04.12.2025

Spätzünder
Übungsleiter Letsch hat in seinen zwölf Monaten Amtszeit aus dem Team wieder eine echte Mannschaft geformt. Jetzt müssten nur die Spielideen des 57-Jährigen endlich zünden.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

