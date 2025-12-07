Betrunkener Autofahrerin ging der Sprit aus

Alko-Tester zeigte zwei Promille an

Kurz danach ging ein Notruf ein. Inhalt: Eine betrunkene Frau sei mit dem Auto zu dem Lokal gefahren. Polizisten trafen später ein und führten einen Alko-Test durch. Ergebnis: zwei Promille. Und die Folge: 1800 Euro Strafe von der Behörde. Dagegen reichte die Frau Beschwerde ein und lieferte eine kreative Erklärung: Sie habe aus Panik und Scham nach dem Vorfall mehr als eine halbe Flasche Wodka getrunken – vor der Fahrt aber nicht.