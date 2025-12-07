Ein Tor reichte Austria Salzburg in Klagenfurt

Der entscheidende Treffer in der Zweitliga-Partie zwischen den Austrias aus Klagenfurt und Salzburg fiel erst in der Nachspielzeit. Denizcan Cosgun verwertete (92.) zum 1:0-Sieg für die Gäste aus Maxglan. Damit konnten die Salzburger im 15. Spiel dieser Saison den fünften Sieg einfahren und stehen bei 18. Punkten. Als Tabellenachter ist man zudem im Mittelfeld, einen Platz hinter Liefering und einen vor der Vienna, anzufinden.