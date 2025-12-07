Ein Tor reichte Austria Salzburg in Klagenfurt

Austria Salzburg sicherte sich in der Sonntagsmatinee der 2. Liga einen 1:0-Sieg. Die Violetten setzten sich in Klagenfurt dank des Goldtreffers von Denizcan Cosgun durch.
Der entscheidende Treffer in der Zweitliga-Partie zwischen den Austrias aus Klagenfurt und Salzburg fiel erst in der Nachspielzeit. Denizcan Cosgun verwertete (92.) zum 1:0-Sieg für die Gäste aus Maxglan. Damit konnten die Salzburger im 15. Spiel dieser Saison den fünften Sieg einfahren und stehen bei 18. Punkten. Als Tabellenachter ist man zudem im Mittelfeld, einen Platz hinter Liefering und einen vor der Vienna, anzufinden.
Der Salzburger Cosgun kam im Sommer zur Austria und entpuppt sich als Goldtransfer. Mit seinen technischen Fähigkeiten ist er in der Offensive der Austria immer wieder gefährlich. Zudem ist er mit fünf Saisontreffern in der ADMIRAL 2. Liga der beste Torschütze von Austria Salzburg.
