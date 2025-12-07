Viveiros: „Schießen uns oft selber ins Bein!“

Unnötige Strafen, wieder nur ein mageres Törchen und am Ende die nächste Null im Punktesackerl! Der Nikolaus meinte es Freitag mal wieder nicht gut mit den Eisbullen. Zwölf Niederlagen in 24 Ligapartien sind für einen Serienmeister schlichtweg zu viel. Der achte Tabellenplatz spricht dabei eine noch deutlichere Sprache, wie schon ein verzweifelter Cheftrainer Manny Viveiros.