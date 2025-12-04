Regierung: Paket für Billigstrom steht bereits

Kanzler: „Das alleine reicht aber nicht aus“

„Mit dem Billig-Strom-Gesetz haben wir einen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Senkung der Stromkosten auf den Weg gebracht“, erklärte Kanzler Stocker. Das alleine reiche aber nicht aus. Mit den zusätzlichen 500 Millionen Euro investiere die Regierung insgesamt eine Milliarde Euro in günstigeren Strom – ohne neue Steuern oder zusätzliche Belastungen des Budgets.